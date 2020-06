SGUARDO AL 2020 Mentre George Russell si è laureato campione del minicampionato di Virtual GP disputato sul videogioco F1 2019 durante la sosta forzata imposta dalla pandemia di Covid-19, i produttori della Codemasters hanno iniziato a solleticare gli appassionati rivelando il rating completo dei piloti per la versione 2020 del videogioco ufficiale del Mondiale di F1. Come sempre in questi casi, non sono mancate le perplessità e le critiche verso alcuni dei valori assegnati.

RUSSELL SOTTOVALUTATO Il primo pilota a esprimere pubblicamente un parere a riguardo è stato Charles Leclerc, intervenuto sul tema durante una diretta sul suo canale Twitch, il social media dedicato ai videogiocatori. Il pilota della Ferrari si è soffermato in particolare sul valore assegnato proprio a Russell: ''Per quanto mi riguarda, alcune valutazioni non sono appropriate. Penso che George abbia una valutazione molto bassa, anche se è veloce. Se lo metti nella macchina giusta, è veloce come il migliore di noi''. L'inglese, già campione in F4, F3 e F2, con un rating totale di 75 è infatti terz'ultimo, seguito da Antonio Giovinazzi con 73 e dal rookie, nonché suo compagno di squadra in Williams, Nicholas Latifi con 64.

BOTTAS FA 90 Quella di Russell non è l'unica valutazione che ha suscitato perplessità. Lo stesso Leclerc, pur senza citare direttamente il suo caso, dev'essere rimasto perplesso di ritrovarsi una valutazione totale inferiore di tre punti rispetto a quella di Sebastian Vettel, nonostante la vittoria dello scontro diretto nella passata stagione. Il monegasco ottiene una valutazione totale inferiore anche a Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo. Entrambi i ferraristi, poi, vengono giudicati con un rating più basso di Valtteri Bottas il quale, con un totale di 90, affianca al secondo posto assoluto Max Verstappen. A guidare la classifica c'è ovviamente il campione del mondo Lewis Hamilton, con un rating di 94.

LA CLASSIFICA Qui di seguito, vi proponiamo la classifica completa del rating dei 20 piloti presenti in F1 2020. Il rating totale è un sunto di quanto essi ricevono in quattro abilità particolari: esperienza, abilità in gara, consapevolezza e ritmo. Nella gallery in fondo all'articolo, alcune schede complete dei team pubblicate da Codemasters.