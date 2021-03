HYUNDAI RADDOPPIA Si arricchisce la lista dei partecipanti al prossimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma dal 12 al 13 marzo sulle strade della Garfagnana. La gara inaugurale del CIR 2021 vedrà al via non solo Thierry Neuville, attualmente secondo nella classifica del WRC, ma anche Craig Breen. L'irlandese, reduce da un bel quarto posto nell'Arctic Rally Finlandia appena disputato sulle nevi di Rovaniemi, si metterà come il belga al volante di una Hyundai i20 R5. Per lui si tratta della seconda esperienza nel rally toscano, due anni fa concluse quarto dopo essere stato tra i grandi protagonisti della competizione.

We have finished the #ArcticRallyFinland with 2nd on the power stage. I have to say a massive thanks to the team and my engineers. It was really hard mentally for me this weekend, after delivering so much in Estonia, but to come away with 4th overall, we have to be happy. 🤗 #WRC pic.twitter.com/Mk0gO92u8h — Craig Breen (@Craig_Breen) February 28, 2021

GRADITO RITORNO Breen conserva un ottimo ricordo di quell'esperienza: ''Non vedo l'ora di partecipare al Rally Il Ciocco, tra un paio di settimane, un evento in cui ho gareggiato nel 2019, insieme a Paul Nagle, e che ci è piaciuto molto, all'epoca. Le tappe asfaltate sono bellissime e il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort, attorno al quale si svolge l'evento, è un posto stupendo, non vedo l'ora di tornarci. Saremo in gara con una Hyundai i20 R5 e sono davvero felice di tornare in macchina e ottenere un po' di chilometraggio competitivo su asfalto, specialmente su strade così belle. Spero anche di portare a casa un buon risultato!''.

PARTERRE DE ROI La soddisfazione degli organizzatori è stata espressa dalle parole di Valerio Barsella, il quale sottolinea come i due super ospiti andranno ad affiancarsi al meglio del panorama rallistico nazionale: ''Per un organizzatore e per il suo staff, oltre alla gratificazione di ricevere un nutrito lotto di iscrizioni, avere al via della propria gara campioni e nomi importanti del rallismo mondiale, come Thierry Neuville, cui si è aggiunto adesso Craig Breen, sottolinea che il lavoro fatto è stato apprezzato. La curiosità di Neuville e le parole di grande stima di Breen, che ha già corso sulle nostre strade, insieme alla massiccia presenza di tutto il meglio del rallismo di casa nostra, sono, per noi, il riconoscimento più importante. Anche per la presenza di Breen, prezioso è stato il supporto di ACI Sport e della Commissione Rally, con Daniele Settimo alla guida''.