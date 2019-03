Autore:

Simone Dellisanti

LA STORIA SI RIPETE Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, quest’anno aprirà il Campionato Italiano Rally 2019. Il rally, nato nel 1976 dalla passione e dalla fantasia sportiva di due indimenticabili personaggi quali “patron” Guelfo Marcucci e Siro Pietro Quaroni, si presenta quest’anno riproponendo, dal 22 al 23 marzo prossimi, una tappa importantissima del CIR e del mondo del rally nostrano.

BUON COMPLEANNO Un importante appuntamento non solo perché il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, apre i giochi del CIR ma soprattutto perché, tagliando l’importante traguardo delle quaranta edizioni, Il Ciocco entra diritto nel novero delle gare di più lunga tradizione, nel panorama italiano e internazionale.

FORMAT VINCENTE Tra le conferme quella di Forte dei Marmi come location di prestigio per la partenza e per la prova speciale spettacolo che si svolgerà subito dopo il via, due chilometri e duecentocinquanta metri di spettacolo sul lungomare, nel centro storico della cittadina della Versilia. Poi seguirà un lungo trasferimento con un passaggio anche a Lucca sulle mura per un controllo a timbro. Secondo il nuovo format della serie la seconda giornata di gara sarà la più ricca. In attesa della prova spettacolo in programma venerdì 23 marzo, alle ore 17.30, il percorso di gara, come ormai tradizione, sarà centro di attività e intrattenimento fin dal primo pomeriggio. A Forte dei Marmi, su parte del tracciato disegnato sui viali a mare, si cimenteranno, con cambio e volante di auto elettriche, con tanto di classifiche e coppe per i più bravi, prima una pattuglia di giornalisti nella Ciocco Press Race, e quindi autorità e amministratori locali nel Rally Authority. Alla luce del successo della prima edizione, nel 2018, torna Ciocco Rally Kids. Un’iniziativa in collaborazione con le scuole primarie dell’istituto comprensivo di Forte dei Marmi e riservata ai bambini, che vedrà giovani “rallisti in erba” cimentarsi su parte del percorso della prova speciale spettacolo con automobiline elettriche, modelli unici messi a disposizione dallo storico Parco Giochi di Piazza Marconi, che è in attività da oltre 80 anni e comprende anche giostre tradizionali e altre attrazioni. La novità di quest’anno, sempre in programma venerdì 22 marzo, è l’iniziativa sulla sicurezza stradale “Aci-Ready to go”, insieme all'Autoscuola Maggi di Forte dei Marmi organizzata da ACI Lucca: in particolare presso Piazza Marconi a Forte dei Marmi verrà allestita un’area dove i ragazzi neo patentati o prossimi al conseguimento dell’abilitazione alla guida, possano affrontare delle prove pratiche per verificare le proprie abilità in condizioni "critiche",seguiti da istruttori ACI. Tutto ciò avverrà in un’area delimitata e protetta. Il driving test si svolgerà, come detto, il giorno venerdì 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 16 e le prove saranno assolutamente gratuite e aperte alla cittadinanza interessata.