Autore:

La Redazione

BUONA LA PRIMA Peugeot Sport Italia continua la tradizione vincente nel Campionato Italiano Rally, anche se si tratta “solo” della categoria due ruote motrici. Il successo della casa del Leone al Rally del Ciocco 2019 è targato Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, che si sono potuti avvalere anche della collaborazione del campione in carica Paolo Andreucci. Una vera leggenda del rally tricolore che, nell’attesa di tornare al volante in prima persona, si è detto soddisfatto del lavoro di coach e motorsport ambassador per Peugeot.

PARLA UCCI “Lo devo ammettere – ha spiegato Paolo Andreucci all’indomani della vittoria dell’equipaggio Ciuffi-Gonella – mi ha fatto uno strano effetto vedere il rally di casa da spettatore... Però mi è piaciuto il mio nuovo ruolo di Coach dei giovani piloti Peugeot! Trasmettere la mia esperienza a Ciuffi e Gonella ma anche ai piloti che disputano la quarantesima edizione del Peugeot Competition è una cosa che mi dà soddisfazioni. Dobbiamo investire sulle nuove promesse di questo sport meraviglioso e io voglio fare la mia parte. Siamo però all’inizio, ma un inizio buono, come abbiamo visto al Ciocco. Tommaso ha fatto una bella gara e ha saputo gestire bene la gara, amministrando bene il vantaggio che ha accumulato fin dai primi momenti e che speciale dopo speciale è aumentato. Bene così, dunque! Ora qualche giornata di stop e poi si riprende prima coi test e poi con il Rally di Sanremo”.