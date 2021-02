PRIMA GIORNATA TUTTA HYUNDAI L'Arctic Rally, novità della stagione 2021, è scattato sulle nevi finlandesi di Rovaniemi, oltre il Circolo Polare Artico. La giornata odierna prevede due sole SS, entrambe sul percorso lungo 31 km della Sarriojärvi. La prima, prevista nel primo pomeriggio, ha visto svettare la Hyundai i20 dell'estone Ott Tanak, il quale ha preceduto di 3 secondi il sorprendente compagno di marchio Craig Breen che ha ben sfruttato il favorevole ordine di partenza. Terzo il primo portacolori della Toyota, Kalle Rovampera, staccato di 10 secondi. Il giovane finlandese avrebbe probabilmente ottenuto il miglior tempo se non avesse perso tempo finendo in un cumulo di neve. La situazione non è cambiata dopo la seconda SS, con le prime posizioni rimaste immutate, ma con il vantaggio di Tanak che è andato aumentando.

PER OGIER INIZIO CAUTO L'ottimo risultato del team della casa coreana è stato completato dal quarto tempo Thierry Neuville, il quale ha preceduto la Yaris del vicecampione del mondo in carica Elfyn Evans. Ha perso invece terreno Pierre Louis Loubet, anche lui molto positivo nella speciale di debutto. Il francese ha subìto una foratura ed è uscito dalla top10. Sesta è ora la prima delle Ford Fiesta, quella di Teemu Suninen. E Sebastien Ogier? Il francese, campione uscente e leader della classifica generale, al momento è solo nono, con quasi 50 secondi di ritardo, frutto soprattutto dell'handicap di essere stato il primo a dover passare sul tracciato misto neve ghiaccio.

SOLBERG IN EVIDENZA Nella top10 l'ennesima Hyundai è in ottava posizione ed è quella del figlio d'arte Oliver Solberg, autore di un impressionante inizio se consideriamo che ha solo 19 anni. La classifica del WRC2 è comandata dalla Volkswagen Polo di Esapekka Lappi, mentre nel WRC3 guida la Skoda Fabia di Emil Lindholm. Domani giornata cruciale dell'Arctic Rally, con ben 6 SS e oltre 140 km cronometrati che daranno una forma quasi definitiva alla classifica generale.

ARCTIC RALLY FINLANDIA, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS2