MARATONETA NEL DESERTO Nei test appena disputati in Bahrain, Kimi Raikkonen è stato autore di una gran mole di lavoro. Con ben 229 giri completati, pari a 1.239 km percorsi, il finlandese si è posizionato al secondo posto nella classifica dei piloti ''stakanovisti'', battuto solo da Pierre Gasly che è arrivato a 237 passaggi. Non solo: il campione del mondo 2007 è stato protagonista anche di convincenti simulazioni di gara, arricchite dal quarto tempo assoluto della tre giorni di prove. Insomma, un ottimo lavoro per il pilota dell'Alfa Romeo e nonno del Circus con i suoi 41 anni compiuti lo scorso autunno.

KIMI STA AL FRESCO Iceman si è decisamente meritato un po' di relax, prima di affrontare il primo gran premio dell'anno che si disputerà proprio sul circuito di Sakhir a fine mese. Raikkonen, rientrato in Finlandia, si è così concesso un bagno rigenerante sotto una fitta nevicata. Le immagini dell'impresa, riprese dalla moglie Minttu in un video poi diffuso sui social network, confermano che l'ex pilota della Ferrari si merita il soprannome di ''Uomo di ghiaccio'' non solo per la freddezza e l'impassibilità dimostrate in pista e davanti alle telecamere...