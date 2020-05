PERFETTO TESTIMONIAL Il campione del mondo 2007 di F1, ultimo iridato della Scuderia Ferrari, Kimi Raikkonen è uno dei piloti più amati del Circus. Il suo carattere schivo, che gli è valso il soprannome di Iceman, ma allo stesso tempo in grado di toccare vette di simpatia insospettabili lo ha reso popolarissimo tra gli appassionati di motorsport. Il finlandese è diventato negli anni anche un perfetto testimonial per le campagne pubblicitarie, un aspetto che non è sfuggito all'Alfa Romeo. Da quando Raikkonen è tornato alla Sauber, team che da un paio di stagioni corre con il nome e i colori della casa italiana, sono diversi gli spot girati che lo vedono protagonista.

BASTA UNO SGUARDO L'ultimo in ordine di tempo è stato appena reso pubblico da Alfa Romeo e vede Iceman al voltante del suv Stelvio Quadrifoglio, con la moglie Minttu seduta al suo fianco. I due stanno percorrendo una strada panoramica quando, a un semaforo, vengono affiancati da uno smargiasso con una vettura sportiva che sembra pronto a voler sfidare l'autista della Stelvio alla ripartenza. Per sua sfortuna, il finestrino si abbassa svelando che il suo ipotetico rivale è nientemeno che Raikkonen, il quale lo guarda e poi sposta il manettino del suv sulla modalità ''Race'', facendo salire il sound del motore V6 biturbo da oltre 500 cavalli. Lo sventurato capisce di essere cascato male mentre Raikkonen, da buon padre di famiglia, si limita a guardare con un sorriso la moglie per la lezione impartita senza aver dovuto infrangere alcun codice della strada. Il video completo lo trovate qui sotto, non perdetevelo!