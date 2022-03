Piloti influencer: quanto può valere un post di Hamilton o Verstappen?

SUCCESSO GLOBALE Ancora una volta, 'Drive to Survive' ha portato la F1 sugli schermi di milioni di persone, aumentandone la popolarità soprattutto tra chi segue solo superficialmente quanto avviene nel Circus. A beneficiare del successo della docuserie di Netflix è tutta la categoria, ma in particolare i piloti e soprattutto chi sui monitor spicca più degli altri come personaggio. E così, accanto a un Max Verstappen idolo di una nazione intera - ovviamente l'Olanda - e in forte crescita di seguito grazie alla conquista del suo primo titolo iridato, tra i più amati ci sono anche due piloti su cui le telecamere di 'Drive to Survive' si soffermano spesso, ossia Daniel Ricciardo e Lando Norris.

IMBATTIBILE LEWIS Tutti i piloti si devono ancora inchinare, però, di fronte alla popolarità mondiale di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato ai successi in pista somma una grande abilità nell'utilizzo dei social network e una presenza sotto ai riflettori che non si limita ai circuiti, ma che svaria dalle sfilate di moda agli eventi sportivi e musicali più famosi al mondo. Tuttò ciò lo ha portato ad avere ben 27 milioni di follower su Instagram. Verstappen, secondo in questa classifica, è fermo a 8 milioni, un numero peraltro quasi raddoppiato nel corso dell'ultima, trionfale, stagione di F1. Alle loro spalle, si rinnova la sfida tra McLaren e Ferrari, con Ricciardo (6,4 milioni di follower) che precede Charles Leclerc (6,1 milioni) e Lando Norris (4,9 milioni) che batte l'amico Carlos Sainz (4,2 milioni). Tra i piloti più in crescita nell'ultimo anno troviamo Sergio Perez, che ha più che raddoppiato il suo seguito (3,4 milioni) dopo il passaggio alla Red Bull, e George Russell (3 milioni), già in top10 prima ancora di iniziare l'avventura in Mercedes.

ALTO COINVOLGIMENTO Spinta da 'Drive to Survive' e dallo spettacolo della sfida iridata tra Verstappen e Hamilton della passata stagione, la F1 è risultata lo sport in più rapida crescita di popolarità al mondo e con il tasso di coinvolgimento dei post sui social network più alto rispetto a qualsiasi altro sport di fama internazionale. Come ogni celebrità, anche i piloti possono dunque sfruttare l'attività sulle piattaforme social per guadagnare ulteriore denaro. La società Click4Red Private Plater ha calcolato a quanto ammonta il valore attuale di un post sponsorizzato su Instagram dei 10 piloti di F1 con più follower. Di seguito, scopriamo con una certa invidia questa classifica.

CLASSIFICA POTENZIALI GUADAGNI PER POST SPONSORIZZATO SU INSTAGRAM

Pos Pilota Guadagno 1 Lewis Hamilton 79.572 € 2 Max Verstappen 23.468 € 3 Daniel Ricciardo 18.708 € 4 Charles Leclerc 17.918 € 5 Lando Norris 14.472 € 6 Carlos Sainz 12.111 € 7 Fernando Alonso 11.747 € 8 Sergio Perez 9.971 € 9 Valtteri Bottas 8.699 € 10 George Russell 8.614 €

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/03/2022