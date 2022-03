Lewis Hamilton cambia cognome!

L'IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA ''Lewis Hamilton Lerbalestier''. Come vi suona? Non ha importanza, visto che il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha già deciso di cambiare il suo cognome e di aggiungere accanto a quello ereditato da papà Anthony Hamilton, anche quello della mamma, Carmen Lerbalestier. I genitori di Lewis si sono separati quando aveva due anni, e il britannico ha affermato questa volontà ai margini di un evento pubblico per l'Expo 2020 di Dubai. ''Significherebbe molto per la mia famiglia'' - ha dichiarato - ''Ma significherebbe molto anche per me, per far sapere quanto sono orgoglioso del nome della mia famiglia. Nessuno di voi sa che il nome di mia mamma è Lerbalestier, e per questo voglio aggiungerlo al mio cognome, perché non comprendo appieno per quale motivo se una donna si sposa debba perdere il suo cognome. Lei è mia madre e voglio davvero che il suo nome continui assieme al nome Hamilton''.

Sir Lewis Hamilton con la madre

NEL NOME DI MAMMA E PAPÀ In un certo qual modo Lewis Hamilton si trova a ripercorrere, anche su questo aspetto ''extra-racing'', le orme del suo idolo Ayrton Senna, che per un motivo differente (''Da Silva'' era cognome troppo comune in Brasile) scelse di correre con il cognome di mamma Neide, di origini italiane. Lewis ha parlato anche del rapporto con il padre, raccontando un aneddoto risalente alla sua prima vittoria in Canada nel 2007: ''Ricordo di aver guardato giù dal podio e di aver visto mio padre che mi sorrideva, è stata una cosa molto intensa perché è sempre stato un genitore molto, molto duro. Sentiva di dover essere una roccia solida per me, sempre, ma in quel momento ho capito di averlo reso orgoglioso''.

