OLTRE LA LEGGENDA Allerta spoiler: la risposta è sì, o quasi. C'è solo uno dei primati di peso, un tempo considerati imbattibili e quasi tutti realizzati da Michael Schumacher nel corso della sua carriera, che Lewis Hamilton difficilmente migliorerà, ed è quello dei giri veloci. Per il resto la maggior parte dei primati che abbiamo raccolto nelle tabelle di seguito sono possibili per il britannico, e alcuni sono già suoi. Buon divertimento a spulciare tra i numeri qui sotto il cammino del sei volte iridato di Stevenage per librarsi sopra all'Olimpo della della Formula 1.

RECORD TITOLI MONDIALI IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis Titoli mondiali Michael Schumacher 7 6 Titoli consecutivi Michael Schumacher 5 3 Tra i primi tre in classifica Michael Schumacher 12 8

RECORD VITTORIE IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis Vittorie totali Michael Schumacher 91 87 Vittorie consecutive Sebastian Vettel 9 5 Vittorie in un anno Michael Schumacher 13 11 Vittorie per più stagioni Michael Schumacher 15 14 Vittorie in anni consecutivi Michael Schumacher 15 14 In un singolo GP* Michael Schumacher 8 8 Su un singolo Circuito* Michael Schumacher 8 8 In GP differenti Lewis Hamilton 24 In circuiti differenti Lewis Hamilton 26 Nel GP di casa Lewis Hamilton 7

*Michael Schumacher ha vinto 8 volte il GP di Francia a Magny Cours, Lewis Hamilton 8 volte quello di Ungheria all'Hungaroring di Budapest.

RECORD POLE POSITION IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis Pole totali Lewis Hamilton 91 Pole consecutive Ayrton Senna 8 7 Pole in un anno Sebastian Vettel 15 12 Pole per più stagioni Lewis Hamilton 14 Pole in anni consecutivi Lewis Hamilton 14 In un singolo GP* Ayrton Senna 8 8 Michael Schumacher 8 Su un singolo Circuito* Ayrton Senna 8 8 Michael Schumacher 8 In GP differenti Lewis Hamilton 25 In circuiti differenti Lewis Hamilton 27 Nel GP di casa Lewis Hamilton 7

*Ayrton Senna è partito otto volte dalla pole position nel GP di San Marino a Imola, Michael Schumacher nel GP del Giappone a Suzuka, Lewis Hamilton nel GP d'Australia a Melbourne.

RECORD GIRI VELOCI IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis Giri veloci totali Michael Schumacher 77 48 Giri veloci consecutivi Alberto Ascari 7 3 Giri veloci in un anno Michael Schumacher 10 8 Kimi Raikkonen 10 Giri veloci per più stagioni Michael Schumacher 16 13 Giri veloci in anni consecutivi Michael Schumacher 15 11 In un singolo GP* Nigel Mansell 7 6 Michael Schumacher 7 Su un singolo Circuito* Michael Schumacher 7 6 In GP differenti Michael Schumacher 22 19 Kimi Raikkonen 22 In circuiti differenti Michael Schumacher 24 21 Nel GP di casa Nigel Mansell 7 4

*Nigel Mansell ha realizzato il giro veloce sette volte nel GP di Gran Bretagna (solo sei volte a Silverstone, una a Brands Hatch), Michael Schumacher nel GP di Spagna a Barcellona, Lewis Hamilton vanta sei giri veloci nel GP d'Italia a Monza.

RECORD PODI IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis Podi totali Michael Schumacher 155 154 2° posti Michael Schumacher 43 39 3° posti Kimi Raikkonen 45 28 2° + 3° posti Kimi Raikkonen 82 67 Podi consecutivi Michael Schumacher 19 16 Podi in un anno Michael Schumacher 17 17 Podi per più stagioni Michael Schumacher 16 14 Podi in anni consecutivi Michael Schumacher 15 14 In un singolo GP* Michael Schumacher 12 10 Su un singolo Circuito* Michael Schumacher 12 10 In GP differenti Kimi Raikkonen 26 26 In circuiti differenti Kimi Raikkonen 30 29 Nel GP di casa Alain Prost 11 10

*Michael Schumacher è salito sul podio ben 12 volte in tre GP: San Marino (Imola), Spagna (Barcellona) e Canada (Montreal), Lewis Hamilton è a quota 10 podi nel GP di Gran Bretagna (Silverstone).

RECORD GIRI/KM/GP IN TESTA IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis In testa per numero di giri Lewis Hamilton 4.671 In testa per numero di km Michael Schumacher 24.128 23.623 In testa per numero di GP Lewis Hamilton 151 GP in testa dall'inizio alla fine Lewis Hamilton 20 Giri in testa consecutivi Alberto Ascari 305 144 Km in testa consecutivi Alberto Ascari 2.075 595 GP in testa consecutivi Lewis Hamilton 18 Giri in testa in un anno Sebastian Vettel 739 587 Km in testa in un anno Sebastian Vettel 3.796 3.096 GP in testa in un anno Lewis Hamilton 19 GP in testa per più stagioni Michael Schumacher 16 14 GP in testa in anni consecutivi Michael Schumacher 15 14

RECORD PRESENZE IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis GP disputati Rubens Barrichello 323 254 Giri percorsi Michael Schumacher 16.825 14.480 Km percorsi Fernando Alonso 83.882 72.853 Stagioni disputate Rubens Barrichello 19 14 Michael Schumacher 19

ALTRI RECORD IN FORMULA 1

Detentore record Record Lewis Hat Trick Michael Schumacher 22 16 Grand Chelem Jim Clark 8 6 Partenze in prima fila Lewis Hamilton 148 Prime file consecutive Ayrton Senna 24 20 Giro alla media più veloce* Kimi Raikkonen 263,588 kmh 263,006 kmh GP terminati Kimi Raikkonen 246 227 GP da classificato Fernando Alonso 254 230 GP terminati consec. Lewis Hamilton 37 GP da classificato consec. Nick Heidfeld 41 37 GP conclusi a pieni giri Michael Schumacher 221 219

*Primati realizzati nelle qualifiche del GP d'Italia 2018 a Monza, conclusesi con Kimi Raikkonen in pole con la Ferrari e Lewis Hamilton terzo con la Mercedes.

RECORD DI FEDELTÀ IN FORMULA 1