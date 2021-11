La lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sta per entrare nella sua fase decisiva, con cinque gare alla bandiera a scacchi finale del GP di Abu Dhabi. Nel prossimo fine settimana, il terreno di scontro si sposterà a Città del Messico, circuito che almeno sulla carta sembra essere favorevole alla Red Bull del leader del mondiale che, proprio due domeniche fa, ad Austin, si è portato a +12 sul grande rivale per il titolo. Ma se la partita adesso si mette in discesa per il talento olandese, la Mercedes non sembra ancora pronta ad abdicare all’idea di portare a casa l’ottavo iride consecutivo: parola del team principal Toto Wolff, che in una lunga intervista concessa al quotidiano inglese Daily Mail, ha pronosticato un possibile finale in stile Senna-Prost…

F1 GP Giappone 1989, Suzuka: lo scontro tra le due McLaren di Ayrton Senna e Alain Prost

COME SENNA E PROST Il manager austriaco ha infatti immaginato uno scenario in cui la lotta per il mondiale Piloti si decida tra le curve della rinnovata pista di Yas Marina, nel fine settimana del prossimo 12 dicembre, preventivando un possibile – nel caso, sarebbe il terzo della stagione – scontro tra i due aspiranti campioni del mondo: “Se dovesse verificarsi l’ipotesi per cui Lewis e Max saranno in lotta per il titolo nell’ultima gara di Abu Dhabi, chiunque sia davanti nella sfida credo che cercherà di fare come è già accaduto in passato tra Ayrton Senna e Alain Prost”.

F1 GP Giappone 1990, Suzuka: le auto incidentate di Ayrton Senna (McLaren) e Alain Prost (Ferrari)

CORSI E RICORSI Il riferimento è chiaro: nei Mondiali 1989 e 1990, la contesa tra i due campionissimi si risolse con un doppio incidente a Suzuka. Nel primo caso, fu il francese a cercare il contatto alla Triangle Chicane, avendo la meglio sul compagno di squadra brasiliano (all’epoca i due erano in McLaren-Honda), poi squalificato dalla Direzione gara con una delle decisioni più controverse della storia della F1. L’anno successivo, con Prost passato ormai in Ferrari, Senna ebbe la sua vendetta sbattendo fuori il nemico giurato pochi metri dopo lo spegnimento dei semafori. Ma Toto Wolff ha ricordato anche un altro episodio storico, quello che chiuse tra le polemiche il Mondiale 1997: “Scene del genere le abbiamo già viste in passato con Schumacher e Villeneuve, e ben due volte con Alain e Ayrton”.

F1 GP Europa 1997, Jerez: Michael Schumacher (Ferrari) e Jacques Villeneuve (Williams) in lotta

LA LOTTA 2021 “Quest’anno – ha proseguito il boss della Mercedes – è già capitato a Monza. Verstappen ha buttato fuori Hamilton perché Lewis lo stava per superare ed era più veloce. È una cosa assolutamente comprensibile, se lotti per il campionato e vedi che il titolo ti sta sfuggendo di mano perché il tuo rivale ti sorpassa, che altri strumenti hai a disposizione per accertarti che l’altro non ti possa superare? Non credo che sia una cosa che si possa controllare, questi ragazzi sono dei gladiatori all’interno dei loro abitacoli. È questo che rende lo sport così interessante, è nella nostra natura vedere come si svilupperà la relazione tra i due. Se ci sarà un altro incidente, come si confronteranno? Che cosa si diranno? Si guarderanno negli occhi? Noi, comunque, non ci metteremo in mezzo. È una questione che andrà risolta tra loro due”.

