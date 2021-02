SUBITO IN PISTA Nella mattinata italiana è stato pubblicato un primo video e un paio di immagini che hanno svelato al mondo la Red Bull RB16B, parente stretta della RB16 che lo scorso anno ha concluso in seconda posizione il campionato del mondo di Formula 1. Rispetto al 2020, però, c'è una grossa novità ed è il pilota che correrà assieme a Max Verstappen nella scuderia austriaca: Sergio Perez. Il messicano, proveniente dalla Racing Point, è già sceso in pista oggi pomeriggio per uno shakedown, e sarà presentato ufficialmente alle ore 20 della serata del 23 febbraio, nel corso della presentazione del team al completo e dell'unveiling di nuove foto della RB16B. Di seguito le sue prime immagini dalla pista di Silverstone.

Finding the biting point at a bitterly cold Silverstone 🥶😎 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/GYkxsvv8r0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

