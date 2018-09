Autore:

Simone Valtieri

PASSO FALSO Non tutte le ciambelle riescono col buco, così come non tutte le novità vengono prese bene, soprattutto dall'esigente pubblico della Formula 1, abituato a cogliere dall'app ufficiale del campionato una notevole quantità di informazioni in più rispetto a quelle mandate in onda dalla grafica ufficiale dei GP o dalle varie iniziative delle televisioni, come il menù interattivo proposto da Sky. Il fatto è che la nuova versione dell'app lanciata in occasione dello scorso GP di Singapore dai vertici di Liberty Media, ha probabilmente migliorato la componente visiva, ma notevolmente peggiorato la fruibilità del prodotto.

LIVE TIMING Le proteste degli utenti, che hanno dato voti bassissimi alla nuova app sui vari store digitali di Apple e Android, si sono concentrate soprattutto sulle modifiche al live timing, tanto apprezzato nella vecchia versione nonostante qualche piccolo bug da sistemare (soprattutto in relazione alle mescole dei pneumatici, talvolta sbagliate) quanto bistrattato nella nuova, vista la scarsità di informazioni "live" reperibili. Così la FOM ha deciso di correre ai ripari, lanciando una nuova app dedicata esclusivamente al live timing, e mettendola a disposizione sugli store Android e Apple in vista del GP della Russia di questo fine settimana.

DIETROFRONT UFFICIALE Sul sito ufficiale della Formula 1 si legge in una nota: "Prendiamo molto sul serio i feedback dei nostri fan. Per questo motivo quando qualcuno di voi ha espresso la sua preferenza per il vecchio servizio di Live Timing nella nostra precedente versione dell'app, abbiamo deciso di rendere nuovamente fruibile questa funzionalità dedicandogli una app a sé stante. La nuova App F1 resterà ancora disponibile al fianco dell'ultima arrivata."