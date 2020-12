CONFERME E SORPRESE Dopo i team principal, anche i piloti di F1 si sono cimentati nella votazione dei migliori protagonisti della stagione 2020. Se le prime due posizioni non hanno riservato sorprese, differenze importanti si sono registrate nelle altre posizioni della classifica. In questa votazione, ogni pilota poteva indicare i 10 migliori colleghi, inserendo anche il proprio nome. Nonostante la votazione fosse anonima, molti non si sono inseriti o comunque non si sono posizionati in cima alla classifica e questo può sicuramente aver influito sulle posizioni di rincalzo, dove in effetti appaiono nomi sorprendenti.

RICCIARDO VOLA, TRIBUTO PER GROSJEAN Come anticipato, Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono confermati ai primi due posti della classifica, mentre a completare il podio troviamo Daniel Ricciardo. L'australiano, che ha riportato la Renault sul podio di un gran premio dopo 9 anni, ha scavalcato Charles Leclerc. Quinto posto per il vincitore del GP Italia, Pierre Gasly, che precede il talentuoso George Russell e l'altro pilota che in questa stagione ha colto il suo primo successo in carriera in F1, il messicano Sergio Perez. Piuttosto sorprendente l'ottavo posto di Romain Grosjean, forse omaggiato per come è scampato miracolosamente allo spaventoso incidente nel GP Bahrain, che precede il neo ferrarista Carlos Sainz e Alex Albon, da poco scaricato dalla Red Bull a favore di Perez. Non compaiono in classifica Lando Norris, che pure ha vinto lo scontro diretto con Sainz in qualifica e ha contribuito al terzo posto finale della McLaren tra i Costruttori, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, entrambi protagonisti di un'annata deludente, seppur con monoposto molto differenti in termini di competitività.

GRANDI ASSENTI Infine, è da sottolineare come alla votazione abbiano partecipato 15 dei 20 piloti titolari della stagione 2020. Non hanno invece votato le coppie di Mercedes e Ferrari, nonché Kimi Raikkonen, sempre poco avvezzo a questo genere di iniziative.

CLASSIFICA MIGLIORI PILOTI F1 2020 SECONDO I PILOTI