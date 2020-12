CAMPIONATO PARALLELO Cyril Abiteboul, Christian Horner, Simon Roberts, Andreas Seidl, Guenther Steiner, Otmar Szafnauer, Franz Tost, Fred Vasseur e Toto Wolff in rigoroso ordine alfabetico: sono questi, in sostanza tutti tranne Mattia Binotto, che non era presente ad Abu Dhabi, i 9 team principal che hanno decretato la top ten dei migliori piloti di Formula 1 del 2020. La classifica, che tiene evidentemente conto anche del mezzo tecnico utilizzato e dunque giudica solamente le performance dei piloti nel corso della stagione, è costruita con lo stesso punteggio del campionato del mondo, con i boss delle dieci scuderie che hanno messo in fila dal 1° al 10° i loro piloti top della stagione, assegnandogli così 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e un punto. Le preferenze di ciascuno di essi sono segrete, ma la classifica che ne risulta è comunque molto indicativa.

IL RANKING Sommando i vari giudizi è emerso ancora una volta Lewis Hamilton, che oltre a confermare il voto dello scorso anno, ha affiancato questo gratificante risultato alla vittoria del suo settimo campionato del mondo consecutivo. Alle sue spalle Max Verstappen, che avvicina anche nel punteggio (solo 17 punti di ritardo) il campionissimo britannico. Sul podio sale anche il ferrarista Charles Leclerc, protagonista di una buona stagione nonostante una macchina non all'altezza. La classifica evidenzia solamente i primi dieci classificati, e due sono le cose da notare: la prima è che - e non poteva essere altrimenti - non c'è Sebastian Vettel. La seconda invece è il nono posto di Valtteri Bottas, risultato deludente per il vice iridato in carica finlandese, scalzato oltre che dai primi tre, da Ricciardo, Perez, Russell, Norris e Sainz, e pari merito con il vincitore di Monza, Pierre Gasly. Di seguito la classifica nel dettaglio.

TOP DRIVER 2020 SECONDO I TEAM PRINCIPAL