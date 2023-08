Schumacher vede agli sgoccioli Perez in Red Bull: "Verstappen deciderà il suo compagno di squadra"

Il primo gran premio dopo la sosta estiva ha rimesso in discussione la posizione di Sergio Perez alla Red Bull. Il messicano in qualifica ha accusato un distacco di 1,3 secondi da Max Verstappen e in gara è stato protagonista di alcuni errori che gli sono costati il piazzamento sul podio. Nonostante le rassicurazioni del team principal Chris Horner, il solito Helmut Marko si è lasciato scappare alcune parole che hanno fatto avanzare nuovi dubbi sulla permanenza di Perez nella scuderia anche il prossimo anno, nonostante la presenza di un contratto con scadenza a fine 2024: ''Niente è sicuro al 100% in F1, la certezza semplicemente non esiste''.

UMORE NERO Ad analizzare la situazione di Perez è stato Ralf Schumacher, ora commentatore per Sky F1 Germania, il quale ha sottolineato alcuni segnali che rafforzerebbero l'ipotesi di una prossima rottura: ''Perez ha commesso ancora una volta un errore andando a sbattere contro le barriere all'ingresso dei box e questa azione ha comportato anche una penalità che alla fine gli è costata il secondo posto. Penso che i suoi giorni alla Red Bull siano contati. Il dottor Helmut Marko non è esattamente noto per trattarlo in modo affettuoso. Credo che Perez come ragazzo non riesca a gestire la situazione così bene, ecco come spiego questi gravi errori. A Zandvoort sembrava molto scontroso, deluso e anche assente per tutto il fine settimana. Penso che ci fossero già degli accordi per una separazione dopo la fine della stagione''.

VEDI ANCHE

IL CANDIDATO FAVORITO Essere compagni di squadra di Verstappen alla Red Bull non è un compito semplice, ma la possibilità di guidare la monoposto più competitiva del Circus rimane una prospettiva di grande fascino per chiunque. Schumacher ha spiegato chi potrebbe ereditare il sedile di Perez: ''Potrei immaginare che Lando Norris diventi presto il nuovo compagno di squadra di Verstappen. I due sembrano essere buoni amici. Presumo che alla fine Verstappen deciderà chi sarà il suo compagno di squadra. Questo non è niente di insolito. Con Senna era già così, anche mio fratello aveva questo diritto. Quando un pilota come Verstappen contribuisce così tanto al successo della squadra, penso anche che sia positivo che tu abbia le spalle il più libere possibile''. I due sicuramente vanno molto d'accordo, come conferma anche il recente siparietto che li ha visti protagonisti per la nuova consegna del trofeo del vincitore del GP Ungheria rotto da Norris sul podio della gara di Budapest (immagine qui sotto).

Back to its former glory 🏆😊



Max Verstappen has picked up his trophy for his win in Hungary after @LandoNorris broke the original! 🫣



📸: @Max33Verstappen #F1 pic.twitter.com/iTr87tw10i — Formula 1 (@F1) August 29, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/08/2023