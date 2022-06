Perez si scusa dopo i festeggiamenti oltre il limite per la vittoria nel GP Monaco

MOLTO DA FESTEGGIARE Dopo la vittoria nel GP Monaco, la Red Bull ha ufficializzato il rinnovo fino al termine del 2024 del contratto di Sergio Perez. Il messicano era comprensibilmente su di giri per le due buone notizie arrivate praticamente in contemporanea - il contratto era stato siglato quasi sicuramente prima della gara, come si evince da una battuta che lo stesso messicano ha fatto al team principal Chris Horner mentre salivano verso il podio di Montecarlo - e domenica sera si è fatto travolgere dall'entusiasmo.

VIDEO COMPROMETTENTI Il 32enne è stato infatti ripreso palesemente sbronzo durante un party su uno yacht e successivamente sono emerse ulteriori immagini che lo vedevano ballare avvinghiato a una ragazza. Soprattutto questo particolare gli ha attirato numerose critiche sui social, essendo Perez sposato e da poco diventato padre per la terza volta. Altri video lo hanno poi ritratto ancora particolarmente su di giri nella festa alla discoteca Jimmy'z organizzata da Pierre Gasly e a cui hanno partecipato anche Lando Norris, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

LE SCUSE Con l'aumentare delle immagini circolanti sui social network e la crescita dei commenti di condanna nei suoi confronti, Perez ha voluto chiedere scusa pubblicamente attraverso una storia pubblicata su Instagram: ''Ho guardato i video girati su di me e me ne assumo la responsabilità. È stata una brutta festa, che non ho saputo controllare all’altezza della persona che sono. Per quelli che me lo chiedono, io e mia moglie siamo più uniti che mai. Per quelli che vogliono farci del male, auguro loro il meglio. Grazie per l’affetto e chiedo scusa a tutte quelle persone che mi vogliono bene, perché questi video non mi rappresentano affatto. Non torneremo più su questo argomento, perché ci fa solo imenticare il grande momento che stiamo attraversando''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/06/2022