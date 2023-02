Va di moda il nero: così la Mercedes risparmia quasi 5 kg

Terminato il giro di presentazioni delle monoposto 2023 di F1 è apparso evidente la tendenza a inserire ampi settori di nero sulle livree. Il caso più eclatante è quello della Mercedes, tornata in total black come nel biennio 2020-21, ma ampie zone scure sono apparse anche sulla Ferrari e sull'Alpine, mentre Alfa Romeo e Haas hanno sostituito - chi più chi meno - il bianco con il nero nelle loro colorazioni.

F1 2023, presentazione Ferrari SF-23

QUESTIONE DI PESO La preferenza generale verso questo colore ha una motivazione che va al di là della semplice estetica. Il nero che vediamo così diffuso non è dovuto alla vernice utilizzata, bensì deriva dal carbonio grezzo della carrozzeria. Come lo scorso anno, gli ingegneri delle scuderie hanno cercato tutti gli escamotage possibili per avvicinarsi il più possibile ai 798 kg del peso minimo di un'attuale F1, in modo da ottenere vetture più agili e guidabili. Nel caso estremo della Mercedes, si ritiene che in questo modo il risparmio di peso ottenuto sia addirittura vicino ai 5 kg.

SOTTO IL LIMITE Al secondo anno del nuovo regolamento tecnico, i problemi di gioventù affrontati nel 2022 dovrebbero ormai essere alle spalle. Risparmiando sulla vernice, molte monoposto sono probabilmente scese anche sotto i già citati 798 kg e potranno migliorare la distribuzione del peso tramite alcune zavorre per migliorare il bilanciamento delle vetture. Un'astuzia confermata da Matt Harman, diretto tecnico dell'Alpine: ''Possiamo anche giocare un po' con la zavorra per ottimizzare il bilanciamento''. Che avvicinarsi al peso minimo non sia più un problema lo ha ribadito anche Andrea Stella, team principal della McLaren: ''In realtà abbiamo la possibilità di mettere più arancione sulla macchina. Onestamente, penso che tutte le squadre avranno fatto progressi con il peso e dovremmo sentirne parlare meno in questo secondo anno di regolamento tecnico''.

F1 2023: presentazione Alfa Romeo C43

PRESTAZIONI PIU' CHE APPARENZA Sul ricorso massicio al nero da parte della Mercedes, Lewis Hamilton ha commentato: ''Questo dimostra che ci occupiamo di prestazioni piuttosto che dell'apparenza. Riguarda quanto rapida può andare''. Il sette volte iridato, che nel 2020 aveva spinto il team a colorare di nero (in quel caso verniciato) le monoposto in segno di supporto al movimento Black Lives Matter, ha poi aggiunto scherzando: ''Tutti nel garage preferivano comunque il nero''. C'è poi chi, come Martin Brundle, ritiene che le nuove livree possano creare anche qualche difficoltà visiva. L'ex pilota di F1, ora commentatore televisivo, ha detto riguardo all'Alfa Romeo: ''Questa macchina sarà difficile da vedere in TV o a bordo pista in una giornata nuvolosa''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/02/2023