RODAGGIO PRIMA DELLA SPAGNA Subito dopo aver presentato le proprie monoposto, la Mercedes e l'Alpha Tauri non hanno perso tempo, mandando in pista rispettivamente la W11 e la AT01 per un filming day, utilizzato come shakedown della vettura prima dei test invernali della F1, in programma a partire da martedì 19 sul Circuit de Catalunya di Barcellona.

ANTIPASTO DELLA STAGIONE Alcune delle immagini registrate durante i 100 km di riprese a scopo promozionale concessi dal regolamento sono già state rese pubbliche. Due filmati onboard con Lewis Hamilton e Daniil Kvyat che ci permettono di avere un primo assaggio delle nuove macchine dei due team. La Mercedes ha svolto il proprio filming day nella giornata di venerdì sul circuito di Silverstone, mentre l'Alpha Tauri è scesa in pista a Misano sabato mattina.