MERCEDES AGGRESSIVA Si chiama ''Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance'', ma per tutti il nuovo bolide di Stoccarda (costruito a Brackley e con motore assemblato a Brixworth) sarà Mercedes W11. A prima vista la nuova monoposto appare molto simile alla sorella W10 del 2019, il design dell'ala anteriore e del musetto sono gli stessi con le sospensioni anteriori montate in alto sulla ruota in modo da far funzionare il flusso d'aria come gli ingegneri decidono. La parte posteriore invece è molto rivista. I bargeboard sono aumentati di numero e complessità e il retrotreno è più stretto, proprio come quello della Ferrari, con una pinna dorsale molto pronunciata. L'ala posteriore è dotata di una doppia sospensione e tra l'ala posteriore e la pinna si nota anche l'aggiunta di un'ala a T. Di seguito la scheda tecnica completa della W11.

TELAIO

Monoscocca In fibra di carbonio modellata e struttura composita a nido d’ape Carrozzeria Fibra di carbonio composita incluso il coperchio del motore, i sidepods, il fondo, il musetto, l’ala anteriore e posteriore Abitacolo Sedile del pilota in forma anatomica, rimovibile in composito di carbonio, imbracatura di sicurezza per il conducente a sei punti OMP, sistema Hans Sistemi di sicurezza Cella di sopravvivenza dell'abitacolo realizzata con struttura resistente agli urti e pannelli assorbenti, struttura di impatto frontale, strutture di impatto laterali prescritte, struttura di impatto posteriore integrata, strutture di rollio anteriore e posteriore, struttura di protezione del guidatore (Halo) in titanio. Sospensione anteriore Braccio oscillante in fibra di carbonio e molle di torsione attivate da spinta e bilancieri Sospensione posteriore Braccio oscillante in fibra di carbonio e molle e ammortizzatori interni attivati dall'innesto Cerchi OZ, forgiato in magnesia Gomme Pirelli Sistema frenante Carbone Industries in carbonio, dischi e pastiglie in carbonio con sistema brake-by-wire posteriore Pinze dei freni Brembo Sterzo Pignone e cremagliera servoassistiti Volante Costruzione in fibra di carbonio Elettronica FIA standard ECU, sistema elettronico ed elettrico omologato dalla FIA Strumentazione McLaren Electronic Systems (MES) Sistema di alimentazione Camera d'aria in gomma rinforzata con Kevlar ATL Carburante Petronas Primax Lubrificanti Petronas Syntium

TRASMISSIONE

Cambio Otto marce, retromarcia, con la scatola in fibra di carbonio Modalità cambio Sequenziale, semi-automatico con attivazione idraulica Frizione Piastra in carbonio

DIMENSIONI

Lunghezza Più di 5000 mm Larghezza 2000 mm Altezza 950 mm Peso 746 kg

SPECIFICHE TECNICHE POWER UNIT

Tipo Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance Peso minimo 145 kg Parametri Power Unit Motore a combustione interna (ICE) Unità di generazione di energia cinetica del motore (MGU-K) Unità di generazione di combustione del motore (MGU-H) Turbocompressore (TC) Batteria (ES) Centralina elettronica (CE) Disponibilità Power Unit Tre ICE, TC & MGU-H per ciascun pilota a stagione Due MGU-K, ES, CE per ciascun pilota a stagione

ICE (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA)

Capacità 1.6 litri Cilindri Sei Angolo di inclinazione 90 Numero di valvole 24 Max giri al minuto ICE 15.000 giri/min Portata max benzina 100 kg/ora (sopra i 10,500 giri/min) Iniezione diretta Iniezione diretta ad alta pressione (max 500 bar, un iniettore/cilindro) Pressione della carica Compressore monostadio e turbina di scarico su un albero comune Max giri/min turbine scarichi 125.000 giri/min

