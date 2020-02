BATTESIMO IN PISTA Come da programma, alla presentazione avvenuta questa mattina della nuova W11 è seguito lo shakedown della nuova monoposto di F1 del team Mercedes AMG. In una Silverstone molto grigia e con asfalto a tratti umido, è stato Valtteri Bottas il primo a scendere in pista per il battesimo della vettura, in un filming day equamente diviso tra lui e Lewis Hamilton. Ricordiamo che per questo genere di attività in pista, i team possono percorrere al massimo 100 km.

LEWIS IN VIOLA Il sei volte campione del mondo è sceso in pista sfoggiando per la prima volta il nuovo casco con inserti viola, presentato sui social nei giorni scorsi. Sarà una stagione importante per Hamilton, che potrebbe eguagliare il record di sette titoli mondiali detenuto da Michael Schumacher e superare il tedesco in vetta alla classifica dei piloti più vincenti di sempre in F1.

SUBITO IN SPAGNA La W11 verrà ora impacchettata e spedita a Barcellona, dove da martedì 19 inizieranno i test invernali della F1. Quest'anno, team e piloti avranno a disposizione solo sei giorni invece dei consueti otto per il lavoro di sviluppo delle nuove monoposto. Il primo gran premio della stagione è previsto a Melbourne, il prossimo 15 marzo.