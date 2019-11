SUBITO IN PISTA Si accelerano i tempi per il debutto di Esteban Ocon al volante della Renault. Il nuovo contratto del pilota francese sarà valido dal prossimo 2 dicembre, permettendogli di prendere parte alla due giorni di test in programma sul circuito di Yas Marina nei giorni 3-4.

TEST IN OTTICA 2020 Ocon, rimasto senza volante al termine della scorsa stagione dopo che la Racing Point ha ingaggiato al suo posto Lance Stroll, avrà così modo di cominciare a prendere contatto con il team Renault e di partecipare ai test che serviranno come antipasto del 2020. Durante la due giorni, i piloti potranno ad esempio provare i pneumatici sviluppati dalla Pirelli per la prossima stagione, dopo il primo assaggio avuto durante le libere del GP Stati Uniti.

CIAO NICO I test si svolgeranno il martedì e il mercoledì successivi al GP Abu Dhabi. A lasciare il sedile a Ocon sarà ovviamente Nico Hulkenberg, rimasto senza squadra in vista della prossima stagione.