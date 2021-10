GIOIE E SOFFERENZE Il GP Stati Uniti è stato ricco di soddisfazioni ma anche particolarmente difficile per i piloti della Red Bull. Come è stato noto fin da subito anche al grande pubblico, grazie al team radio trasmesso in mondovisione, Sergio Perez ha dovuto correre tutta la gara senza poter bere a causa di un problema con il sistema destinato a fornire liquidi al pilota. Successivamente, è emerso che anche Max Verstappen ha sofferto molto dal punto di vista fisico.

F1, GP Stati Uniti 2021: il duello al via tra Verstappen e Hamilton

VEDI ANCHE

PEREZ DA TROPPO A NIENTE A raccontare i problemi dei due piloti è stato Helmut Marko, intervistato da Auto Motor und Sport: ''Perez aveva troppa acqua nel giro di schieramento, è schizzata dappertutto. Ha dovuto cambiare il sottocasco. In gara, invece, non aveva affatto l'acqua. Apparentemente qualcosa è andato storto, ed è passato dall'averne troppa a non averne abbastanza''.

VERSTAPPEN NON AL MEGLIO Più sorprendente la rivelazione riguardo a Verstappen, che probabilmente deve aver sofferto il caldo e le sconnessioni di Austin che sono andate ad aggiungersi alla grande tensione della battaglia con Hamilton: ''È incredibile la capacità mentale che ha quando guida. Guida un'auto al limite in cattive condizioni di salute, ma pensa ancora a quale sia la migliore strategia - ha detto a riguardo Marko, facendo riferimento al messaggio radio in cui Verstappen consigliava quando richiamare ai box Perez per mettere in difficoltà con la strategia la Mercedes - La prestazione di entrambi è stata impressionante. Max si è rimesso in forma con esercizi di respirazione e bevendo acqua. Nel frattempo, i suoi occhi stavano diventando completamente neri''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/10/2021