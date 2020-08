HAMILTON LEADER INCONTRASTATO Le prestazioni dei piloti nei primi sei gran premi della stagione hanno influenzato le loro valutazioni per il gioco Codemasters F1 2020. La casa produttrice ha rilasciato i rating aggiornati che possono essere aggiunti alla modalità carriera esistente di un giocatore tramite la casella di posta interna al gioco. Dietro a Lewis Hamilton, sempre leader con una valutazione globale di 94, sale Max Verstappen. Il vincitore del GP 70° Anniversario sale da 90 a 91, staccando Valtteri Bottas.

VETTEL RESTA DAVANTI A LECLERC Chi ha visto scendere la propria valutazione è Sebastian Vettel, autori di un avvio di campionato tra luci ed ombre. Il tedesco perde due punti nella voce ''Ritmo'' e scende di uno in quella globale, fermandosi a 88. Nonostante questo peggioramente, il quattro volte campione del mondo rimane davanti a Charles Leclerc, salito a quota 87. Tra gli altri piloti, premiato in particolare l'avvio di stagione di Lando Norris, che sale da 79 a 81, mentre Lance Stroll e Daniel Ricciardo salgono di un punto. Sorprende la progressione di due punti assegnata a Daniil Kvyat, protagonista di una parte di stagione non propriamente esaltata, soprattutto se confrontato con il compagno di squadra Pierre Gasly.

CHI SCENDE Non è solo Vettel a veder peggiorata la propria valutazione. Alex Albon passa da 79 a 77, mentre Nicholas Latifi addirittura da 64 a 62. Rimane penultimo, nonostante la crescita da 75 a 76, George Russell, vincitore del titolo virtuale di F1 durante la sosta forzata del campionato e la cui valutazione così bassa era stata molto criticata da altri piloti, tra cui Leclerc.