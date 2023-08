La #Mission33 di Fernando Alonso è diventata una... Mission Impossible

Il sogno della vittoria numero 33 in carriera si scontra con la dura realtà di un'Aston Martin che nel frattempo è diventata quarta o quinta forza in pista. Il campione spagnolo, però, non ha intenzione di mollare

La stagione 2023 di Fernando Alonso era cominciata con grandi speranze, anche grazie alle prestazioni dell’Aston Martin apparsa spesso come unica auto davvero in grado di stare nella scia dell’imprendibile Red Bull di Verstappen. La AMR23, però, è cresciuta meno rispetto alle rivali Mercedes, Ferrari e McLaren, al punto che il sogno dello spagnolo di centrare la vittoria numero 33 in carriera deve scontrarsi con la realtà che vede la scuderia anglo-canadese relegata al ruolo di quarta o quinta forza in pista. La #Mission33 pare quindi diventata una Mission Impossible anche per il due volte campione del mondo…

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: Fernando Alonso (Aston Martin Racing) in azione

PARLA FERNANDO “A Montecarlo così come anche in Canada – ha spiegato Alonso – c’eravamo andati vicino, e credo che ci saranno altre opportunità per noi nonostante il fatto che, realisticamente, la Red Bull è molto davanti. La vittoria numero 33 è una sfida che il team ha raccolto e sono sicuro che proveremo a fare tutto per riuscirci in ogni fine settimana, anche l’impossibile. Tutto ciò che faccio nella mia vita, lo faccio pensando che alla fine vincerò. Se devo giocare una partita di tennis o di calcio e sono convinto che il mio rivale sia migliore di me o che mi batterà, allora non gioco. E lo stesso concetto vale anche nel motorsport. Io credo in questa squadra, non so quanto tempo ci vorrà per portare a casa una vittoria, ma sono convinto che in futuro ce la faremo. Quest’anno? Non credo che ci sia una vera chance per farcela già nel 2023, anche se comunque può sempre esserci una gara in cui potrebbe succedere”.

VEDI ANCHE

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: Fernando Alonso (Aston Martin Racing) alle verifiche del peso

L’ASTON NON MOLLA Al netto del calo di rendimento rispetto ai rivali, l’Aston Martin comunque non ha intenzione di tirare i remi in barca. “Continuiamo a spingere con gli sviluppi – ha spiegato a Dazn Spagna il team principal Mike Krack – ma queste auto sono talmente complesse che ogni modifica produce un impatto anche su altre aree. Abbiamo fatto dei cambiamenti che non ci aspettavamo avessero effetti collaterali così evidenti e solo dopo alcune gare su diversi tipi di circuiti abbiamo capito in che modo hanno influito sulla macchina. La vittoria numero 33 di Fernando? Non posso fare previsioni, ma siamo incredibilmente determinati per fare in modo che arrivi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/08/2023