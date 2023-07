Alonso e le prime difficoltà Aston Martin: "Dovremo fare un reset"

Nella lotta alle spalle dell'imprendibile Red Bull gli ultimi gran premi hanno messo in mostra un'Aston Martin in difficoltà rispetto ai rivali diretti. Dopo la sfilza di podi conquistati nella prima parte di stagione, Fernando Alonso ha cominciato ad indietreggiare di qualche posizione, mentre Lance Stroll fatica a entrare in zona punti. Un trend confermato dalle qualifiche del GP Gran Bretagna, con i due piloti relegati in nona e dodicesima posizione.

PRIME CREPE Il due volte campione del mondo è noto per non essere particolarmente tenere con le proprie squadre quando le cose iniziano ad andare male e a Silverstone sono arrivate le prime critiche della stagione. Ad Alonso non è piaciuta la gestione delle concitate fasi della Q1, quando la pista è passata da una condizione da gomme intermedie a una da gomme da asciutto: ''Abbiamo preso un rischio inutile in Q1, ma da quel momento in poi siamo stati bene. Questo è un circuito che non favorisce completamente la nostra squadra, ma possiamo vedere come stanno le cose rispetto allo scorso anno. Tra un paio di settimane andremo in Ungheria e le cose cambieranno man mano che andiamo meglio nelle curve lente. L'importante è non farsi prendere dalla tempesta di ogni settimana, faremo due conti ad Abu Dhabi''.

CIRCUITI SFAVOREVOLI Proprio le caratteristiche dei circuiti che il Mondiale di F1 sta affrontando in queste settimane non sembrano agevolare la AMR23, che oltre a Ferrari e Mercedes si trova a dover battagliare con team in grande crescita come McLaren, Williams e Alpine. Alonso ha spiegato che era praticamente impossibile fare meglio del nono tempo: ''Ovviamente, non sono mai soddisfatto di un risultato tra la nona e la dodicesima posizione. Penso che finora non sia stata la migliore qualifica per la squadra, ma è difficile vedere dove possiamo fare un po' meglio. Forse 0.1s, 0.15s. Ma più di un ottavo posto o qualcosa del genere, era impossibile. Dobbiamo continuare a lavorare, capire alcune qualifiche sessioni su circuiti in cui già non eravamo competitivi. Barcellona, Austria e Silverstone: tutte e tre sembrano un po' simili in termini di caratteristiche della pista. Quindi, dobbiamo capirlo. Penso che dobbiamo passare attraverso Budapest e Spa, fare un reset dopo e vedere dove siamo''.

FELICE PER MCLAREN Alonso ha anche commentato l'esplosione della McLaren, sua ex squadra che ha piazzato in seconda e terza posizione Lando Norris e Oscar Piastri: ''Sono stati molto veloci. Meritano la posizione in cui si trovano. Non è una casualità, sono stati veloci e stanno migliorando. Quindi sono felice per loro. Soprattutto dopo alcune gare, penso che la McLaren sia stata molto veloce l'anno scorso in Austria e a Silverstone. Loro sono stati così così in campionato e quest'anno sono veloci su certi circuiti''.

09/07/2023