La stampa spagnola fa infuriare Alonso e Sainz: "Livello del giornalismo basso"

È decisamente ai minimi storici il rapporto tra Carlos Sainz e Fernando Alonso con la stampa spagnola. I due piloti si sono considerati da sempre buoni amici, ma i media della loro nazione quest'anno hanno riportato l'esistenza di tensioni tra i due, in particolare dopo quanto accaduto in Australia e in Azerbaijan.

I FATTI In questa stagione Sainz e Alonso si sono effettivamente trovati ai ferri corti in pista in un paio di occasioni. A Melbourne l'episodio in questione è il contatto all'ultima ripartenza, quando il ferrarista ha colpito mandando in testacoda il pilota dell'Aston Martin. Una manovra i cui effetti negativi per Alonso si sono annullati con la bandiera rossa esposta poco dopo per l'incidente tra le due Alpine, mentre per Sainz è costata una penalità che lo ha fatto scalare dal quarto al dodicesimo posto finale e da lui definita ''la più ingiusta che abbia visto in vita mia''. A Baku i due hanno battagliato ruota contro ruota con Alonso che si era lamentato così della manovra del connazionale: ''Se non rallentavo, Carlos mi avrebbe fatto finire contro il muro. Se non rallento ci sarebbe stato un contatto, dovrebbe essere penalizzato. Si tratta di controllare la telemetria''.

RABBIA FERNANDO Insomma, episodi controversi ma nulla che non si veda abitualmente in pista tra avversari. Al GP Austria i due piloti hanno affrontato il tema, lamentandosi per come è stato trattato dai giornalisti spagnoli. Alonso è stato durissimo: ''Come ha detto prima Carlos, ci conosciamo da molto, molto tempo e siamo buoni amici, dentro e fuori il circuito. E come avete detto, ci sono molte cose stupide quest'anno perché ho una macchina competitiva e stiamo lottando insieme in pista. In Spagna siamo così. Dobbiamo accettarlo e, purtroppo, dobbiamo sapere che il livello del giornalismo in Spagna è basso. Quindi è così. Ecco perché, purtroppo, non siamo spesso in Spagna. E cerchiamo di evitare il nostro Paese, purtroppo, per molte cose''.

VEDI ANCHE

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Carlos Sainz (Ferrari) centra Fernando Alonso (Aston Martin) | Photo: XPB Images

NON NE VALE LA PENA Anche Sainz è molto contrariato dalle ricostruzioni della stampa spagnola e ritiene che la miglior arma contro questo tipo di indiscrezioni sia l'indifferenza: ''È vero che quest'anno c'è più rivalità, perché stiamo lottando per posizioni simili, ma questo per me rimane sempre solo in pista e resterà sempre in pista. Penso di essere sempre stato bravo e Fernando è sempre stato bravo. Ovviamente siamo entrambi abbastanza maturi per saperlo, e cercheremo solo di goderci il momento, perché è un buon momento per la Spagna, un buon momento per la F1 in Spagna. L'interesse che abbiamo è enorme. E rovinarlo con cose stupide che potrebbero venire fuori penso che non valga la pena. Ma onestamente non vale nemmeno la pena prestare la mia attenzione e commentarlo, perché darebbe importanza e attenzione alle persone o a qualcuno che semplicemente non sa o vuole solo fare qualcosa di brutto, quindi lo lascerò lì''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/07/2023