Gian Carlo Minardi al posto di Michael Masi, ma non come Direttore di Gara

MASI LASCIA Il fondatore del team Minardi F1, Gian Carlo Minardi, è stato eletto presidente della Commissione Monoposto FIA. L'italiano prende il posto di Michael Masi, ex direttore di gara della F1 che aveva già lasciato il ruolo ad interim a Peter Bayer durante le indagini sulla sua condotta nel discusso GP Abu Dhabi che ha chiuso la stagione 2021.

L'ELEZIONE DI MINARDI Minardi, 75 anni il prossimo settembre, è stato eletto attraverso un processo di voto elettronico dai membri del World Motor Sport Council, l'organo della FIA deputato a stilare i regolamenti delle varie categorie del motorsport iscritte alla Federazione internazionale. Un nuovo importante riconoscimente per il faentino, protagonista per molti anni in F1 con l'omonima scuderia da lui fondata e che oggi partecipa ancora al Mondiale con il nome di AlphaTauri e la proprietà in mano alla Red Bull. Dal 2020, Minardi è anche Presidente dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sede del GP Emilia Romagna che si terrà il prossimo 24 aprile.

FIGURA DI SPICCO In questo nuovo ruolo, Minardi supervisionerà la Commissione Monoposto, organo che è stato determinante nel rimodellare il portafoglio di corse junior della FIA - dalla F2 in giù - introducendo tecnologie innovative e misure di sicurezza migliorate negli ultimi anni. Il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha salutato così l'elezione dell'italiano: ''Accolgo con favore l'elezione di Gian Carlo Minardi a Presidente della Commissione Monoposto FIA. È una figura di spicco nello sport automobilistico. Non vedo l'ora di lavorare con lui per sviluppare ulteriormente la piramide delle monoposto in tutto il mondo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/04/2022