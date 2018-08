Autore:

Simone Dellisanti

MILANO IN FESTA Tutto il Circus della Formula Uno 2018 sta per varcare la soglia del Tempio della Velocità, per dare vita alla 14esima gara del Mondiale e animare, così, il Gran Premio di Monza 2018. Prima di scendere in pista, però, le monoposto daranno spettacolo a Milano con il F1 Milan Festival, la grande festa per i fan della F1 che Liberty Media ha introdotto a Shangai, a Londra e Marsiglia, prima dei rispettivi GP e finalmente, ora, è giunto a Milano. Il Festival della Formula Uno sarà accessibile da mercoledì 29 agosto a sabato 1 settembre con ingresso libero e gratuito per tutti, nell’area della Darsena. Cosa aspettarsi? Una serie di eventi dedicati alla massima serie motoristica a ruote scoperte, musica, installazioni e laser show e soprattutto la mini gara alla Darsena con alcune monoposto (tra cui la Ferrari di Vettel) che sfrecceranno, domani 29 agosto, in un mini tracciato di F1.

IL TRACCIATO Il Circuito si snoderà da piazza XXIV Maggio, passerà per il viale D’Annunzio fino a piazzale Cantore e lì effettuerà una inversione che da viale D’Annunzio riporterà le vetture in XXIV Maggio. Sarà situato in viale Gorizia, la F1 House, la casa della Formula 1 aperta a tutti gratuitamente in cui ci saranno serate con ospiti a sorpresa, piloti e uomini dello sport.

OFF-LIMITS Il F1 Milan Festival porterà, dunque, a Milano tanto spettacolo ma anche qualche problema alla viabilità, visto che per l'occasione e per la sicurezza dei cittadini, il comune di Milano ha deciso di chiudere al traffico alcune strade, dalle 21.00 di martedì 28 agosto alle 9.00 di giovedì 30 agosto. Di seguito le strade chiuse al traffico, aperte solo ai residenti e a chi ha un pass-speciale: viale Gabriele D’Annunzio, nel tratto Cantore 24 Maggio, viale Gian Galeazzo, piazza 24 Maggio, corso Porta Ticinese, via Santa Croce, via Panzeri, via Arena, via Ronzoni, via Alessi e via Cicco Simonetta fino a via Gaudenzio Ferrari, e via Codara.