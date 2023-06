Mercedes prossima al rinnovo di Hamilton: "Ci stiamo impegnando per farlo prima del GP Canada"

Dopo settimane in cui le voci sul possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari hanno tenuto banco, nonostante le continue smentite dei diretti interessati, il futuro del sette volte iridato potrebbe presto essere svelato. Nella settimana che porta al GP Canada, infatti, Toto Wolff ha rotto gli indugi e annunciato che la Mercedes è oramai prossima a comunicare il rinnovo contrattuale del pilota britannico.

QUESTIONE DI GIORNI Il team della casa di Stoccarda vuole chiudere la questione addirittura prima del weekend di Montreal, dando dunque una netta accelerazione a una trattativa che si era un po' arenata attorno alla definizione di alcuni dettaglio. Wolff ha confermato le intenzioni della squadra da lui diretta in un'intervista rilasciata lunedì all'emittente americana CNBC: ''Stiamo ancora parlando. Riceviamo domande a riguardo praticamente ogni fine settimana di gara. Abbiamo un rapporto così buono che temiamo il momento in cui dobbiamo parlare di soldi. Ma succederà presto, stiamo parlando di più giorni che settimane. Ci stiamo impegnando per farlo prima del GP Canada. Lo vedrò oggi e forse ne parleremo''.

LEGAME D'AMICIZIA Il connubio Hamilton-Mercedes sembra ormai indissolubile e Wolff ha confermato che la casa di Stoccarda vuole che il sette volte iridato rimanda in F1 ''il più a lungo possibile''. Il team principal austriaco ha poi sottolineato il rapporto che lega le parti da tantissimi anni: ''Lewis è la personalità più importante di questo sport. È così poliedrico, non solo con le corse, ma anche fuori pista, quindi dobbiamo tenerlo in F1 il più a lungo possibile. Dal punto di vista della squadra, Lewis e la Mercedes sono insieme da molto tempo. Non ha mai corso per nessun altro marchio oltre alla Mercedes (ai tempi della McLaren la casa tedesca era fornitrice dei motori, ndr). Entrambi siamo entrati a far parte del team nel 2013 insieme, e da un rapporto professionale, ora abbiamo un'amicizia. È stato un periodo meraviglioso''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/06/2023