RUMORS SMENTITI Nelle ultime ore sono circolate sulla stampa tedesca le voci di un addio di Toto Wolff al team AMG Mercedes di Formula 1 per sposare il progetto di Aston Martin del suo amico Lawrence Stroll. Riassumendo brevemente: Wolff è azionista di minoranza della storica casa britannica che farà il suo ritorno (fece una brevissima apparizione negli anni '50) nella massima serie nel 2021, rilevando strutture e materiali della Racing Point. Sin dall'annuncio ufficiale hanno iniziato a circolare speculazioni in tal senso, talvolta ignorate e talvolta smentite dai diretti interessati.

LA RISPOSTA DAIMLER Dopo il vigore con cui sono state rilanciati ieri sera tali rumors, è scesa in campo direttamente la proprietà Daimler per chiarire: ''Le speculazioni inerenti un potenziale ritiro dalla Formula 1 della Mercedes continuano a essere infondate e irresponsabili'' - si legge nel comunicato stampa - ''Lo sport ha preso le giuste misure per rispondere alle conseguenze della pandemia di Covid-19 e per salvaguardare la propria futura sostenibilità finanziaria, e noi accogliamo con favore queste decisioni. La nostra chiara intenzione è di continuare a competere in Formula 1 come Mercedes-Benz negli anni a venire, e di farlo con il nostro team principal Toto Wolff''.

TOTO RIMARRÀ Il comunicato dell'azienda tedesca parla però di ''loro intenzione'', non dell'intenzione di Toto, a cui si riferiscono le indiscrezioni riportate in Germania. E così Daimler è intervenuta ancora per mezzo del portavoce Joerg Howe, che all'agenzia tedesca GPA ha dichiarato: ''Non è stata presa alcuna decisione e non ci sono ragioni affinché si lasci, non abbiamo intenzione di abbandonare la Formula 1. Toto è e rimarrà il nostro team boss oltre questa stagione''.

FUTURO MERCEDES In attesa che il diretto interessato si esprima sulla questione, in Mercedes si attende di conoscere anche il futuro dei due piloti. Lewis Hamilton, alla luce dei recenti movimenti di mercato (Sainz in Ferrari, Ricciardo in McLaren), dovrebbe continuare anche oltre la stagione con il suo team. Per quanto riguarda il compagno i nomi sono tre: l'attuale Valtteri Bottas (che gli ultimi gossip danno in contatto con la Renault), il pronosticabile George Russell (a maggior ragione dopo che oggi si è cominciato a parlare di vendita del team Williams) e il suggestivo Sebastian Vettel (l'ipotesi più complicata).