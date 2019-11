Autore:

Luca Manacorda

TEST IN OTTICA 2021 Oggi e domani, la McLaren scende in pista al Paul Ricard per conto della Pirelli. I test riguardano gli pneumatici #Fit4F1 da 18 pollici che esordiranno nel mondiale di F1 a partire dalla stagione 2021.

SAINZ PART TIME Il pilota impegnato quest'oggi è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo ha però limitato la sua attività a soli 39 giri del circuito sede del GP Francia, a causa del maltempo. Iniziati sotto un cielo plumbeo e con 11 gradi di temperatura dell'aria, i test odieni si sono conclusi in anticipo a causa della pioggia.

SECONDO CAPITOLO Meteo permettendo, il lavoro riprenderà domani, quando a scendere in pista sarà l'altro pilota della McLaren, Lando Norris. il primo test in assoluto per questi pneumatici si era tenuto nello scorso mese di settembre, sempre al Paul Ricard, con la Renault. In programma quest'anno c'è anche una terza sessione, che vedrà questa volta in azione la Mercedes. I team lavorano alla cieca e i dati raccolti da Pirelli verranno condivisi con tutte le scuderie. Nuove sessioni verranno poi organizzate nel 2020.