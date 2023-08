Verstappen va al Max anche in autostrada! Limite sforato in Francia

Diciamocelo subito, molti di voi storceranno un po' il naso apprendendo che la velocità raggiunta da Max Verstappen sulle autostrade transalpine è di appena 124 km/h. Lo stesso sottoscritto ieri, al volante della sua auto familiare e con compagna e una bimba a bordo, è stato sverniciato da utilitarie che andavano veloci come e più dell'Aston Martin dell'olandese, magari anche sotto a dei tunnel dove il limite scende doverosamente rispetto ai canonici 110-130 km/h delle autostrade italiane. Il punto è che in Italia, così come in Francia, c'è un codice della strada, ed esagerato o meno che sia in alcuni suoi punti, va sempre rispettato in toto.

🔥URGENT ! 🇨🇵



🚗Formule 1 : Max Verstappen suscite la controverse en accumulant les infractions près de Nice au volant d’une «hyper car» Aston Martin Valkyrie.



🔸Une vidéo de lui le montre rouler à environ 130 Km/h dans un tunnel limité à 90 avec une seule main (l'autre sur… pic.twitter.com/MgxY7YVReQ — 24/24 France Alerte (@24france_alerte) August 20, 2023

LIMITE INFRANTO Per questo motivo sta suscitando clamore un video pubblicato sui social da Mark Cox, amico e collaboratore di Max Verstappen, che ritrae il campione guidare la sua Aston Martin Valkyrie, progettata dall'amico e ingegnere Adrian Newey, sull'A8 transalpina in direzione ''Italia'' e transitare sotto al tunnel Canta-Galet a 124km/h (lo si evince dalla strumentazione di bordo del video) laddove il limite è di 90 km/h. Altra obiezione che si può fare è che con un bolide di tale portata la sensazione di andare a 124 km/h è come quella di andare a 30-40 km/h con l'auto di tutti i giorni (in effetti, si sente dall'audio che Max non sta per nulla spingendo... e ci mancherebbe altro), eppure - guardate un po' - vale esattamente quanto scritto poc'anzi. C'è un limite e non andrebbe superato mai.

MULTA IN ARRIVO? Resta l'aspetto più attaccabile di tutto il video, ed è che Max guida con una sola mano e mentre armeggia con la strumentazione di bordo, distogliendo l'attenzione dalla strada. Nulla di differente da quanto a ognuno di noi può capitare di fare, nonostante i suoi riflessi siano sicuramente più sviluppati dei nostri, ma questo è in ogni caso un comportamento che attira critiche, stavolta con poche attenuanti. Chissà se arriverà una multa per SuperMax?

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/08/2023