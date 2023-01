Verstappen mette in guardia i rivali: "Servirà tempo ai team non veloci nel 2022"

Il campione del mondo parla in vista del 2023, ricordando la grande fatica fatta dalla sua Red Bull per recuperare dopo il flop del 2014

Cosa dovremmo aspettarci dalla stagione F1 2023? La Ferrari riuscirà a risolvere i problemi di affidabilità e di gestione delle gomme che hanno condizionato lo scorso campionato? La Mercedes tornerà in lizza per il titolo dopo un 2022 molto deludente in cui la W13 è stata per lunghi tratti lontana dalla lotta al vertice? E la Red Bull riuscirà a mantenere un certo vantaggio competitivo rispetto alle rivali? Tutte domande che è normale sentire nel solito limbo di gennaio, quando le analisi sulla stagione precedente sono ormai tutte concluse e si attendono le presentazioni (e i primi giri in pista) delle nuove auto. Max Verstappen sembra però sicuro di avere alcune risposte.

F1 GP Abu Dhabi 2022, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia sul gradino più alto del podio

RED BULL AL TOP Il campione del mondo in carica ripartirà da un 2022 dominante sia sul piano delle prestazioni (almeno nella seconda fase dell’anno) sia soprattutto su quello dei risultati, con ben 15 vittorie ottenute in 22 GP. Una base decisamente solida da cui costruire i successi del futuro. “Quando c’è un cambio regolamentare come questo – ha spiegato l’olandese a Speed Week – ci sono sempre dei team che trovano subito la strada giusta e altri che fanno fatica ad adattarsi al cambiamento. Se riesci a essere forte sin dall’inizio, allora devi soltanto apportare piccole correzioni. Ma se sbagli il progetto, a volte è necessario ripartire da zero”.

VEDI ANCHE

F1 GP Abu Dhabi 2022, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing) nelle prime fasi di gara

CONFRONTO CON IL 2014 Una situazione che per certi versi ricorda proprio quella del 2014, l’anno in cui c’è stata l’ultima grande rivoluzione dei regolamenti tecnici (in quel caso per l’introduzione delle nuove power unit): “All’inizio dell’epoca dei motori turbo ibridi, noi ci abbiamo messo degli anni per avere tutto in ordine. Una cosa che è comparabile con quanto sta accadendo adesso con queste nuove macchine. Chi è partito bene può costruire su questo, mentre chi non è andato forte avrà bisogno di tempo”. I rivali sono avvisati…

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/01/2023