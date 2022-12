Leclerc è... Babbo Natale per Verstappen. E regala una versione speciale di F1 2022

È una delle tradizioni social più attese dell’anno, quella della consegna dei doni di Natale tra i piloti di Formula 1: il format si chiama “Secret Santa” e implica come tutti i protagonisti della stagione regalino qualcosa a un collega –il cui nome è sorteggiato pescando da un cappello di Babbo Natale – senza dichiarare ufficialmente la propria identità. Tra gli immancabili calzini natalizi e qualche bottiglia di superalcolici, alla fine di ogni stagione non mancano anche le divertenti prese in giro. Il vincitore dell’idea più simpatica del 2022? Certamente Charles Leclerc che, dopo aver ricevuto un (non indimenticabile) set per il tè cinese da Guanyu Zhou, non è stato particolarmente fortunato neppure nella scelta casuale del destinatario del suo dono: il grande rivale per il titolo Max Verstappen…

F1 2022: Max Verstappen (Red Bull) scarta il suo regalo da parte di Charles Leclerc (Ferrari) | Foto: Youtube @Formula1

LECLERC BABBO NATALE Conoscendo la grande passione di Max per i videogames – il due volte iridato è fenomenale anche ai simulatori di guida come iRacing, ma soprattutto un grande campione di Fifa – la scelta del monegasco è caduta proprio su F1 2022, il gioco ufficiale che ripercorre la stagione di Formula 1 appena conclusa. Un dono piuttosto banale, se non fosse che Charles – al momento del sorteggio aveva commentato ironicamente “Max ha già avuto il suo regalo quest’anno, ma mi inventerò qualcosa” – ha deciso di personalizzare la copertina del gioco, applicando sulla confezione tre sagome di se stesso (nella versione italiana, Leclerc è al centro, affiancato da Lando Norris e George Russell). Notevole anche la dedica, su un bigliettino brandizzato Ferrari: ''Al mio più grande fan''. Impossibile non scatenare l’ilarità del 24enne di casa Red Bull.

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/12/2022