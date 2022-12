Max Verstappen eletto miglior pilota 2022 da colleghi e team principal

Ha infranto a suon di vittorie alcuni dei record che sembravano scalfiti sulla pietra, dominando il Mondiale 2022 dopo un inizio difficile che lo aveva portato a oltre 40 punti di ritardo dal rivale Charles Leclerc. E se non c’era dubbio alcuno che Max Verstappen fosse stato il grandissimo protagonista della stagione di Formula 1, a riaffermarlo sono stati gli stessi piloti e i team principal delle squadre impegnate nel paddock, che hanno eletto l’olandese come miglior pilota dell’anno.

Max Verstappen (Red Bull) festeggia la vittoria del secondo titolo mondiale a Suzuka (Giappone) nel 2022

IL SISTEMA DI VOTO I risultati della votazione sono stati svelati al ridosso del Capodanno dal sito ufficiale del campionato, F1.com. E, come da tradizione, si è svolta attraverso l’assegnazione di punti come nelle gare di Formula 1: ogni pilota ha infatti stilato una classifica dei migliori dieci colleghi (potendo anche includere se stesso nell’elenco), attribuendo 25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo e così via. Al termine della votazione, è stata stilata una classifica (i totali sono però rimasti segreti) che ha eletto Verstappen come miglior pilota del 2022.

F1 2022: Sergio Perez, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Lewis Hamilton

VEDI ANCHE

IL VOTO DEI PILOTI Anche in questa speciale classifica, Verstappen conduce sul grande rivale (almeno nella prima fase dell’anno) Charles Leclerc, seguito a parimerito dai due portacolori della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Il “migliore degli altri”, è invece Lando Norris, quinto, che precede gli spagnoli Fernando Alonso e Carlos Sainz. Ottava posizione ad ex aequo per Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin) e Sergio Perez (Red Bull).

F1 GP Abu Dhabi 2022, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing) nelle prime fasi di gara

F1 2022, IL MIGLIORE SECONDO I PILOTI

Pos Pilota Team 1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lewis Hamilton Mercedes 3 George Russell Mercedes 5 Lando Norris McLaren-Mercedes 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 7 Carlos Sainz Ferrari 8 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 8 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 8 Alexander Albon Williams-Mercedes

IL VOTO DEI BOSS Risultati analoghi in top-3, ma piuttosto diversi per le restanti posizioni, invece, per quanto riguarda i team principal, che hanno votato utilizzando lo stesso sistema previsto per i piloti, stavolta con risultati pubblici. Max Verstappen ha quindi ottenuto il primo posto con 207 punti, seguito da Charles Leclerc (144) e George Russell (127). “Solo” quarto Lewis Hamilton (100 punti), con Sergio Perez in quinta piazza (91) e Lando Norris che si conferma miglior pilota esterno ai top team, sesto (a quota 81). Chiudono la classifica Carlos Sainz (68), Fernando Alonso (67), Valtteri Bottas (29) e Sebastian Vettel (24).

F1 2022: Jos e Max Verstappen festeggiano il titolo mondiale

F1 2022, IL MIGLIORE SECONDO I TEAM PRINCIPAL

Pos Pilota Team Punti 1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 207 2 Charles Leclerc Ferrari 144 3 George Russell Mercedes 127 4 Lewis Hamilton Mercedes 100 5 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 91 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 81 7 Carlos Sainz Ferrari 68 8 Fernando Alonso Alpine-Renault 67 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing-Ferrari 29 10 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 24

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/12/2022