Max Verstappen è già il sesto pilota più vincente della storia, ecco tutti i numeri

UNA CARRIERA AL MAX! Max Verstappen sta scalando a grandi falcate la classifica dei più vincenti piloti della storia della Formula 1. Il pilota della Red Bull Racing ha chiuso un 2022 da sogno, conquistando ben 15 vittorie (record assoluto) su 22 gare disputate. Ed è proprio sulle vittorie che ci concentriamo in questo pezzo, ricco di curiosità statistiche sul pilota venticinquenne, che mette nel mirino per la prossima stagione il 5° posto di Ayrton Senna e non solo. Vediamo punto per punto i progressi dell'olandese volante.

F1 GP Abu Dhabi 2022, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la pole position

Vittorie in Formula 1

In questa graduatoria serviranno un bel po' di stagioni per raggiungere Lewis Hamilton, in testa a quota 103, e anche per togliere la seconda piazza a Michael Schumacher, secondo con 91 successi. Più fattibile pensare che nell'arco di un paio di stagioni Max potrà ambire alla terza posizione, recuperando su Vettel (53), Prost (51) e Senna (41), lontano quest'ultimo ''appena'' sei successi.

Pos. Pilota Naz. Vittorie 1 Lewis Hamilton GBR 103 2 Michael Schumacher GER 91 3 Sebastian Vettel GER 53 4 Alain Prost FRA 51 5 Ayrton Senna BRA 41 6 Max Verstappen OLA 35 7 Fernando Alonso SPA 32 8 Nigel Mansell GBR 31 9 Jackie Stewart GBR 27 10 Jim Clark GBR 25 Niki Lauda AUT 25 12 Juan Manuel Fangio ARG 24 13 Nelson Piquet BRA 23 Nico Rosberg GER 23 15 Damon Hill GBR 22 16 Kimi Raikkonen FIN 21 17 Mika Hakkinen FIN 20 18 Stirling Moss GBR 16 19 Jenson Button GBR 15 20 Graham Hill GBR 14 Jack Brabham AUS 14 Emerson Fittipaldi BRA 14

F1 Sprint Brasile 2022, Interlagos: Max Verstappen (Red Bull) e George Russell (Mercedes)

% Vittorie in Formula 1

Per armonizzare la classifica delle vittorie, occorre inserire un parametro, ossia le gare disputate. Così facendo, e togliendo i piloti con meno di 20 gran premi corsi nella storia, la classifica viene stravolta, ma anche qui Max Verstappen ha ampi margini di rimonta. Difficile pensare che possa raggiungere Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, con percentuali molto alte per via del basso numero di GP di sputati, invece da Clark in giù sono tutti nel mirino di Super Max.

Pos. Pilota Naz. % Vittorie 1 Juan Manuel Fangio ARG 47,06% 2 Alberto Ascari ITA 40,63% 3 Jim Clark GBR 34,72% 4 Lewis Hamilton GBR 33,23% 5 Michael Schumacher GER 29,64% 6 Jackie Stewart GBR 27,27% 7 Alain Prost FRA 25,63% 8 Ayrton Senna BRA 25,47% 9 Stirling Moss GBR 24,24% 10 Max Verstappen OLA 21,47% 11 Damon Hill GBR 19,13% 12 Sebastian Vettel GER 17,73% 13 Nigel Mansell GBR 16,58% 14 Niki Lauda AUT 14,62% 15 Mika Hakkinen FIN 12,42% 16 Jack Brabham AUS 11,38% 17 Nelson Piquet BRA 11,27% 18 Nico Rosberg GER 11,17% 19 James Hunt GBR 10,87% 20 Alan Jones AUS 10,34%

F1 GP Abu Dhabi 2021, Yas Marina: Max Verstappen sul podio con Christian Horner (Red Bull Racing)

Vittorie in un anno

Come anticipato nell'incipit, in questa classifica Max è già diventato il numero 1, conquistando 15 affermazioni in una singola stagione e superando chiunque altro abbia corso prima di lui. Va sottolineato, però, che per quasi mezzo secolo 15-16 era il tetto massimo delle gare disputabili, e che negli ultimi anni i calendari si sono allungati in maniera esponenziale.

Pos. Pilota Naz. Vittorie (Anno) 1 Max Verstappen OLA 15/22 (2022) 2 Michael Schumacher GER 13/18 (2004) 3 Sebastian Vettel GER 13/19 (2013) 4 Michael Schumacher GER 11/17 (2002) 5 Sebastian Vettel GER 11/19 (2011) Lewis Hamilton GBR 11/19 (2014) 7 Lewis Hamilton GBR 11/21 (2018) Lewis Hamilton GBR 11/21 (2019) 9 Lewis Hamilton GBR 11/17 (2020) 10 Lewis Hamilton GBR 10/19 (2015) 11 Lewis Hamilton GBR 10/21 (2016) 12 Max Verstappen OLA 10/22 (2021) 13 Nigel Mansell GBR 9/16 (1992) 14 Michael Schumacher GER 9/17 (1995) Michael Schumacher GER 9/17 (2000) Michael Schumacher GER 9/17 (2001) 17 Nico Rosberg GER 9/21 (2016) 18 Lewis Hamilton GBR 9/20 (2017) 19 Ayrton Senna BRA 8/16 (1988) Michael Schumacher GER 8/16 (1994)

F1 2022, GP Messico: Max Verstappen (Red Bull)

% Vittorie in un anno

Max Verstappen non è comunque messo male neanche nella classifica della percentuale di vittorie in un anno. Qui, però, il primato appartiene ad Alberto Ascari, che nel 1952 vinse il 75% delle gare in programma, 6 su 8. La performance 2022 dell'olandese si inserisce comunque in quinta posizione nella storia, dopo anche quelle di Schumacher nel 2004, Clark nel 1963 e Vettel nel 2013.

Pos. Pilota Naz. %Vittorie (Anno) 1 Alberto Ascari ITA 75,00% (1952) 2 Michael Schumacher GER 72,22% (2004) 3 Jim Clark GBR 70,00% (1963) 4 Sebastian Vettel GER 68,42% (2013) 5 Max Verstappen OLA 68,18% (2022) 6 Juan Manuel Fangio ARG 66,67% (1954) 7 Michael Schumacher GER 64,71% (2002) Lewis Hamilton GBR 64,71% (2020) 9 Jim Clark GBR 60,00% (1965) 10 Sebastian Vettel GER 57,89% (2011) Lewis Hamilton GBR 57,89% (2014) 12 Nigel Mansell GBR 56,25% (1992) 13 Jackie Stewart GBR 54,55% (1969) Jackie Stewart GBR 54,55% (1971) 15 Michael Schumacher GER 52,94% (1995) Michael Schumacher GER 52,94% (2000) Michael Schumacher GER 52,94% (2001) 18 Lewis Hamilton GBR 52,63% (2015) 19 Lewis Hamilton GBR 52,38% (2018) Lewis Hamilton GBR 52,38% (2019)

F1 2022, GP Giappone: Max Verstappen (Red Bull)

Vittorie su piste differenti

Infine diamo un'occhiata a un'ultima curiosa statistica. Max Verstappen ha vinto su 21 piste differenti, in una graduatoria che avrà bisogno di nuovi circuiti in calendario e tanti anni prima di vederlo raggiungere - eventualmente - Lewis Hamilton in cima a quota 31. Più facile che Max raggiunga Schumacher e Prost, distanti appena 2 e 1 pista, come? Vincendo magari il prossimo anno a Sakhir, Melbourne, Shanghai, Singapore e Doha o magari sull'inedito tracciato di Las Vegas, i soli autodromi in calendario nei quali il campione olandese non si è ancora affermato.

Pos. Pilota Naz. N. Circuiti 1 Lewis Hamilton GBR 31 2 Michael Schumacher GER 23 3 Alain Prost FRA 22 4 Sebastian Vettel GER 21 Max Verstappen OLA 21 6 Nigel Mansell GBR 19 Fernando Alonso SPA 19 8 Ayrton Senna BRA 17 Nico Rosberg GER 17 10 Niki Lauda AUT 15 Damon Hill GBR 15 Kimi Raikkonen FIN 15 13 Jackie Stewart GBR 14 Nelson Piquet BRA 14 Mika Hakkinen FIN 14 16 Jim Clark GBR 13 17 Jack Brabham AUS 12 Jenson Button GBR 12 19 Juan Manuel Fangio ARG 11 Stirling Moss GBR 11 Emerson Fittipaldi BRA 11 Mario Andretti USA 11

