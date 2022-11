Stipendi 2022: Verstappen completa il sorpasso su Lewis Hamilton

MAX IL NUOVO PADRONE La stagione 2022 di F1 si è chiusa con il GP Abu Dhabi, anche se i suoi verdetti principali erano già stati emessi ormai da un mese, con i successi iridati di Max Verstappen e della Red Bull. L'olandese ha conquistato il suo secondo mondiale consecutivo e ha scalzato Lewis Hamilton dal ruolo di uomo da battere del Circus. Non solo: il 25enne grazie agli straordinari risultati degli ultimi due campionati è ora il pilota più pagato, superando anche in questa classifica il rivale britannico.

IL PODIO La rivista americana Forbes ha calcolato quanto hanno incassato i 20 protagonisti del mondiale 2022 di F1 tra stipendi e bonus. Verstappen ha interrotto il dominio di Hamilton che durava all'incirca quanto quello in pista. Era infatti dal 2013 che il sette volte iridato risultava essere il pilota di F1 più pagato. Fondamentali per il sorpasso i 20 milioni di dollari incassati tramite i bonus dall'olandese, che altrimenti sarebbe ancora ben dietro al britannico che resta imbattibile a livello di stipendio fisso che riceve. Alle loro spalle, completa il podio Fernando Alonso, profumatamente pagato dall'Alpine ma non per questo soddisfatto del team francese, tanto da lasciarlo per passare nel 2023 all'Aston Martin.

FERRARISTI LONTANI Per quanto riguarda i piloti del Cavallino Rampante, quest'anno Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono fermati lontani dal podio, in quinta e ottava posizione. A batterli è anche il secondo pilota della Red Bull, Sergio Perez. Trovano spazio nella top10 Sebastian Vettel, la coppia di piloti della McLaren e George Russell, altro giovane in rampa di lancia. Qui di seguito la classifica nel dettaglio, da sottolineare come siano state rivelate solo le prime 10 posizioni.

CLASSIFICA PILOTI PIU' PAGATI F1 2022 (CIFRE IN MILIONI DI $)

Pos Pilota Team Stipendio Bonus Totale 1 Max Verstappen Red Bull Racing 40 20 60 2 Lewis Hamilton Mercedes 55 0 55 3 Fernando Alonso Alpine 30 0 30 4 Sergio Perez Red Bull Racing 10 16 26 5 Charles Leclerc Ferrari 12 11 23 6 Sebastian Vettel Aston Martin 15 2 17 6 Daniel Ricciardo McLaren 15 2 17 8 Carlos Sainz Ferrari 8 7 15 9 Lando Norris McLaren 5 6 11 10 George Russell Mercedes 3 7 10

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/11/2022