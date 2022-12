Ecco i numeri scelti dai 20 piloti: Verstappen mantiene l'1, Sargeant sceglie lo 02

La FIA ha pubblicato la entry list dei piloti partecipanti alla stagione 2023 di F1. Per i 17 piloti, Nico Hulkenberg compreso, già protagonisti in passato non ci sono novità, mentre le attenzioni sono finite subito sulle scelte effettuate dai tre debuttanti attesi in pista nel nuovo campionato. Da sottolineare come, per il secondo anno consecutivo, il campione del mondo in carica Max Verstappen abbia deciso di schierarsi con il numero 1 invece che con il suo 33, mentre in passato Lewis Hamilton non aveva mai abbandonato il caratteristico 44.

IL CASO DE VRIES La situazione più interessante è quella relativa a Nyck De Vries. Nel GP Italia 2022, disputato in sostituzione di Alex Albon, l'olandese era sceso in pista con la Williams numero 45. Questo non era però stato deciso da De Vries, ma è quello assegnato d'ufficio al pilota di riserva della scuderia di Grove. L'olandese doveva dunque scegliersi un nuovo numero identificativo: quando ha vinto il campionato di Formula E nella stagione 2020-21 aveva il 17, ma anche questo non era selezionabile in quanto ritirato dalla F1 in memoria del compianto Jules Bianchi. De Vries ha così optato per il numero 21 che nel recente passato era stato utilizzato dal messicano Esteban Gutierrez nel corso della sua militanza in Sauber e Haas tra il 2012 e il 2016. Ricordiamo che un pilota perde il ''possesso'' del proprio numero dopo due anni di assenza dal Circus.

PIASTRI SPARA ALTO Guardando agli altri due rookie, l'americano Logan Sargeant ha scelto per il suo esordio al volante della Williams il numero 02, scritto con lo zero davanti e non con la singola cifra. L'australiano Oscar Piastri, invece, debutterà con la McLaren numero 81. Si tratta del numero più alto tra i piloti al via del campionato, un record che in passato è spesso appartenuto al nostro Antonio Giovinazzi che aveva scelto il 99.

NUMERI PILOTI F1 2023

Numero Pilota 1 Max Verstappen 02 Logan Sargeant 4 Lando Norris 10 Pierre Gasly 11 Sergio Perez 14 Fernando Alonso 16 Charles Leclerc 18 Lance Stroll 20 Kevin Magnussen 21 Nyck De Vries 22 Yuki Tsunoda 23 Alex Albon 24 Guanyu Zhou 27 Nico Hulkenberg 31 Esteban Ocon 44 Lewis Hamilton 55 Carlos Sainz 63 George Russell 77 Valtteri Bottas 81 Oscar Piastri

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/12/2022