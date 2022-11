Mattia Binotto ai titoli di coda con la Ferrari, presto il comunicato ufficiale

Si sta per concludere l'avventura di Mattia Binotto al comando del team Ferrari. Non sono bastati i buoni risultati di inizio stagione per la riconferma

FINE DI UN'ERA Quando la fiducia viene a mancare, non si può più andare avanti, in nessuna tipologia di relazione. E così Mattia Binotto ha deciso di uscire di scena, proprio perché non sentirebbe più addosso la fiducia della presidenza della Ferrari e, nello specifico, di John Elkann. Fino a pochi giorni fa il dirigente italiano si definiva sereno circa il suo futuro, così come venivano bollate come ''balle'' da Jean Alesi tutte le indiscrezioni filtrate circa un suo licenziamento. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale ma sembra essere questione di ore, visto che presidente e il team principal della Scuderia stanno definendo le clausole per una separazione consensuale. Il primo organo di stampa a rilanciare la notizia è stato il Corriere della Sera, che avrebbe appreso l'informazione da fonti estere legate all'entourage di Charles Leclerc. Bocche cucite sul tema, ovviamente, a Maranello.

Mattia Binotto (Scuderia Ferrari) a colloquio nel paddock di F1 con Frederic Vasseur (Sauber Alfa Romeo)

VASSEUR IN POLE Il contratto di Mattia Binotto era in scadenza a fine 2023, ma le voci di un addio anticipato avevano iniziato a imperversare nelle scorse settimane, già prima del Gran Premio di Abu Dhabi. Come suo successore al vertice della Gestione Sportiva di Maranello è stato indicato il nome di Frederic Vasseur, attualmente capo del team Alfa Romeo-Sauber nonché primo team principal avuto da Leclerc in Formula 1, mentre pare essersi raffreddata la pista Andreas Seidl, attualmente numero uno in pista per la McLaren. Le frizioni tra il pilota monegasco e il team principal sembrerebbero aver avuto un peso nella questione, sebbene nelle dichiarazioni ufficiali Charles sia sempre stato diplomatico, contribuendo a consolidare l'unità del team.

28 ANNI DOPO L'avventura di Mattia Binotto in Ferrari, dunque, è agli sgoccioli, dopo 28 anni di lavoro nell'azienda dov'era entrato come stagista nel 1995. Nelle ultime quattro stagioni è stato il team principal della rossa, senza riuscire a conseguire i risultati attesi e sperati. L'annata 2022 era iniziata nel migliore dei modi, ma i tanti errori tecnici e tattici che si sono susseguiti nel corso della stagione, hanno messo la parola ''fine'' in primis sulle speranze iridate della Scuderia, rimandandole al prossimo anno, e poi - come verrà con ogni probabilità confermato presto - alla lunga era di Binotto in seno all'azienda più blasonata al mondo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/11/2022