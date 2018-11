UN ADDIO La Scuderia Ferrari saluta Massimo Rivola che ha lasciato volontariamente il ruolo di responsabile della Ferrari Driver Academy, la 'scuola piloti' di Maranello che ha scoperto e fatto crescere, sportivamente parlando, il prossimo pilota titolare della Scuderia, Charles Leclerc. Da segnalare che dalla FDA sono passati e cresciuti sotto l'occhio attento di Rivola anche Antonio Giovinazzi, nella prossima stagione pilota Sauber Alfa Romeo, e Antonio Fuoco, pilota di Gran Turismo e attuale collaudatore in Formula E per il Team Geox Dragon.

IL SOSTITUTO Ancora da scoprire se Rivola coprirà un altro ruolo in Ferrari (poco probabile) o si accaserà in qualche altro team della Formula Uno a partire dalla prossima stagione. Restiamo in attesa di sapere chi altro prendera il posto di Rivola per valorizzare i piloti che attualmente studiano presso la Ferrari Academy, come Giuliano Alesi, Marcus Armstrong, Enzo Fittipaldi, Callum Ilott, Gianluca Petecof, Guan Yu Zhou e Robert Shwartzman.