Russell malato, Schumacher a lavoro con la Mercedes: "Posso continuare a costruire rapporti"

L'inverno 2023 si sta rivelando più intenso del previsto per Mick Schumacher. Il figlio del sette volte campione del mondo di F1, che il prossimo anno gareggerà nel campionato WEC con l'Alpine, in questi giorni è molto impegnato con la Mercedes, scuderia per la quale ricoprirà il ruolo di riserva anche nella prossima stagione. Questo perché George Russell in queste settimane si è preso un periodo di riposo per motivi di salute.

L'ASSENZA DI RUSSELL A far luce sulle condizioni di Russell è stato Frederik Hackbarth, giornalista della rivista Auto Bild: ''Russell è malato da settimane e ha dovuto trascinarsi nelle ultime gare della stagione. Ecco perché per ora si prende una pausa da tutti gli obblighi''. Per questo motivo, Schumacher ha affiancato Lewis Hamilton e Toto Wolff nelle visite alle fabbriche di Brackley e Brixworth dove vengono assemblati rispettivamente le monoposto e i motori utilizzati in F1: ''Posso continuare a costruire rapporti con la squadra qui - ha dichiarato il tedesco - È bello passare così tanto tempo con tutti e conoscerli, comprese le persone che erano qui quando c’era mio padre. È una squadra molto speciale e abbiamo un legame molto speciale''.

VEDI ANCHE

At home with the family ❤



Toto, Lewis, and Mick visited Brackley and Brixworth in the week, bringing the team together.



We missed you George, get well soon 🙏 pic.twitter.com/ZFLkdO04pI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 9, 2023

RITORNO CON SGUARDO ALLA F1 Parlando della nuova esperienza con Alpine che lo attende il prossimo anno, Schumacher non ha nascosto la soddisfazione nel tornare attivamente alle corse, specificando come l'esperienza nel WEC possa servirgli per cercare il ritorno in F1: ''Sono ovviamente entusiasta di tornare a correre con Alpine. Sono un pilota, lo sono sempre stato e correrò di nuovo l’anno prossimo perché è quello che amo fare. Non correre quest’anno è stato difficile e sono davvero felice di essere tornato a combattere. Credetemi, sto ancora lavorando duro e spero di fare il passo per tornare in F1''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/12/2023