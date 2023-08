L'impossibile sfida (a Monte Carlo) tra la SF-23 e le Ferrari F1 del passato - Video

Metti una Ferrari per ogni decennio di Formula 1 sul tortuoso circuito del Principato: quale vincerà il GP virtuale?

Le auto di Formula 1 della precedente generazione utilizzata fino al 2021 sono state le più veloci della storia. La maggior parte dei record delle piste sono infatti stati battuti proprio negli ultimi anni, e anche le macchine attuali a effetto suolo sono tutt’altro che lontane da quei livelli di performance. Non c’è dubbio, quindi, che in un’ipotetica gara tra monoposto di ogni decennio, siano proprio quelle più recenti a vincere il confronto a mani bassissime, almeno per quanto riguarda i tempi sul giro.

LA SFIDA AL GP MONACO Ma cosa accadrebbe se, invece, la sfida tra le auto di F1 di tutte le epoche, venisse organizzata a Monte Carlo e cioè sul circuito più lento e tortuoso tra quelli presenti in calendario, dove il sorpasso è considerato quasi impossibile? A rispondere alla domanda è stato il canale YouTube F1 Virtual Challenge, che ha messo a confronto sulla pista del Principato – ovviamente nella sua versione virtuale – una Ferrari da Gran Premio per ognuno dei decenni di gare di Formula 1. Chi vincerà tra Charles Leclerc, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Jean Alesi, Gilles Villeneuve e Niki Lauda? Il risultato è decisamente sorprendente. Vedere per credere…

FERRARI SF-23 CONTRO LE FERRARI DI TUTTI I DECENNI: LA SFIDA VIRTUALE IN VIDEO

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/08/2023