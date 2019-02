Autore:

Salvo Sardina

DISAVVENTURA CYBER Nicole Scherzinger come Jennifer Lawrence o Emily Ratajkowski. No, non si tratta di un indice di gradimento del popolo di Instagram, ma della cyber disavventura della ex cantante delle Pussicat Dolls, che si aggiunge così a una lunghissima lista di attrici e modelle famose. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, la quarantenne statunitense sarebbe infatti finita nel mirino di un hacker che, rubato l’accesso all’account iCloud, avrebbe diffuso sul web un video privato che la riprende a letto con Lewis Hamilton.

RICORDO PRIVATO Nel breve video evidentemente destinato a restare un ricordo privato della cantante e che sta facendo il giro di internet pur non mostrando niente di esplicito, la coppia si scambierebbe innocenti effusioni. Secondo una fonte vicina alla Scherzinger, la quarantenne americana sarebbe “distrutta perché questo materiale è diventato di dominio pubblico”. La lunga e chiacchierata storia d’amore tra il campione della Mercedes e la Scherzinger si è conclusa nel 2015, dunque il video risale ad almeno quattro anni fa.