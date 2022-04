Leclerc verso il GP Imola: in pista a Fiorano con la Ferrari di Villeneuve - Video

Quale miglior modo per dimenticare la paura e la rabbia per il furto di un prezioso orologio da polso, se non mettersi al volante di una delle monoposto di Formula 1 che hanno scritto la storia dello sport? Dopo lo scippo avvenuto a Viareggio nella giornata di Pasquetta, Charles Leclerc si è consolato ieri in pista a Fiorano per resettare la mente in preparazione del weekend di Imola in cui sarà immancabilmente l’osservato speciale. Il leader del Mondiale F1 è infatti oggi saltato sul sedile della mitica Ferrari 312 T4 di Gilles Villeneuve, ultima auto iridata del Cavallino con Jody Scheckter nel 1979, prima dell’epoca dei successi in serie targati Michael Schumacher. Nel video sotto, i primi metri di Charles al volante della monoposto sul circuito di “casa”, immortalati dal fotografo olandese Derek Conelissen.

F1, il video dei primi metri di Leclerc al volante della Ferrari 312 T4 1979 di Gilles Villeneuve

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/04/2022