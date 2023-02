Leclerc: "Non ho ancora pensato al mio rinnovo con Ferrari"

Il monegasco ha un contratto in scadenza alla fine del 2024 e spiega di non aver ancora pensato al suo futuro

La nuova stagione alle porte è la penultima dell'attuale contratto che lega Charles Leclerc alla Ferrari. Di tempo prima della scadenza dell'accordo ce n'è dunque ancora molto, ma i risultati di questo 2023 potranno giocare un ruolo molto importante nell'avvicinare o allontanare le parti in vista di un nuovo rinnovo. All'orizzonte si stagliano scenari che vedono la Mercedes alla ricerca di un eventuale sostituto di Lewis Hamilton e l'Audi pronta a investire grosse cifre dopo l'ingresso nella Sauber a partire dal 2026.

ARGOMENTO RINVIATO Al momento la questione non sembra ancora appassionare il diretto interessato. Dopo la presentazione della nuova SF-23, Leclerc ha spiegato a riguardo: ''Parlando del mio rinnovo con la Ferrari, non è qualcosa a cui ho già pensato particolarmente. C'è ancora molta strada da fare, due anni. Ovviamente farò del mio meglio, non riguardo le trattative, ma per me stesso e per la squadra. E poi ovviamente lo saprete di sicuro quando inizieranno le trattative. Ma non è ancora il momento''.

VEDI ANCHE

IL FATTORE FRED Sul tema, il monegasco sembra in piena sintonia con il suo nuovo team principal Frederic Vasseur, il quale non aveva messo tra le attuali priorità le trattative con Leclerc. Riguardo all'impatto avuto dal francese al suo arrivo in Ferrari, il vicecampione del mondo 2022 ha spiegato: ''È molto chiaro in ciò che vuole ed è estremamente bravo a mettere le persone nella giusta mentalità e nell'ambiente giusto per dare il meglio. E questo è molto importante. Quindi, questo è ciò che porta alla Ferrari e sono sicuro che sarà una buona cosa''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/02/2023