FERRARI A SPECCHIO Giornata in fotocopia per i due piloti della Ferrari quest'oggi qui a Barcellona. Charles Leclerc nel pomeriggio ha completato 80 giri, con un miglior tempo di 1:18.244 ottenuto con gomma media C3. Chilometraggio e prestazione del tutto analoghi a quelli ottenuti da Sebastian Vettel al mattino. Il monegasco ha tracciato un bilancio del mercoledì nella conferenza stampa serale.

SITUAZIONE NON CATASTROFICA Leclerc ha spiegato il lavoro svolto en tracciato un punto della situazione della Ferrari: ''Oggi c’era molto vento. Stiamo lavorando sulla macchina, ma non è semplice fare paragoni con la scorsa settimana. Credo che nell’ultimo run ci fosse meno vento, quindi posso dire che il bilanciamento era abbastanza buono. Nei prossimi giorni proveremo ad abbassare un po’ i tempi, ma non per questo sarà più chiaro capire a che punto saremo rispetto agli altri. Siamo concentrati su noi stessi, siamo un po’ indietro rispetto a Mercedes e Red Bull, ma non siamo di fronte ad una catastrofe. Oggi mi sono fatto un’idea per quello che riguarda il setup che useremo a Melbourne''.

VELOCI IN CURVA L'obiettivo della Ferrari è sviluppare una SF1000 che sia figlia delle lezioni imparate nel 2019 e, secondo Leclerc, i primi obiettivi fissati durante l'inverno sono stati centrati, bissando così quello che era stato il commento di Vettel qualche ora prima: ''Il nostro obiettivo era essere più veloci in curva e siamo riusciti a farcela. Credo che il nostro punto di forza sia la velocità in curva. La debolezza? Forse dobbiamo trovare un po’ più di bilanciamento''.