ARGOMENTI SPINOSI Oggi pomeriggio Mattia Binotto si è presentato assieme a Sebastian Vettel in conferenza stampa, rispondendo a domande su temi caldi per quanto riguarda la Ferrari. In particolare, il team principal ha parlato delle prestazioni attuali della SF1000, del sistema DAS portato alla ribalta dalla Mercedes e del rinnovo contrattuale del pilota tedesco.

SEB PRIMA SCELTA Parlando del futuro di Vettel, Binotto ha ribadito quanto detto già in passato: ''Vettel è la nostra prima scelta. Dobbiamo capire cosa è meglio per il progetto. A breve scioglieremo questo nodo. La relazione con Seb è molto buona, ci siederemo a cena insieme, un bicchiere di vino rosso e cercheremo di capire cosa sia meglio per entrambi''.

SF1000 MEGLIO DELLA SF90 Sullo stato di forma della SF1000, Binotto ha spiegato: ''Questa settimana stiamo lavorando sul set-up per capire come assettare al meglio la macchina. L'anno scorso abbiamo commesso errori, abbiamo cambiato approccio imparando dal passato. Non siamo preoccupati dell’affidabilità, il problema della scorsa settimana non è stato qualcosa di molto preoccupante, ma qualcosa che stavamo monitorando. La macchina è più veloce dello scorso anno, più performante in curva, più lenta in rettilineo. Abbiamo cercato la massima aderenza, ora dobbiamo trovare velocità di punta''.

NO AL DAS Inevitabile per il team principal della Ferrari parlare poi del DAS, l'innovativo sistema portato dalla Mercedes nei test di Barcellona per regolare la convergenza delle ruote anteriori: ''I top team sono come sempre davanti a tutti. È impressionante la rapidità con cui Mercedes è stata in grado di far segnare i propri tempi. I nostri rivali sono molto forti. Il DAS è qualcosa che abbiamo pensato di adottare in passato, avevamo dei dubbi sulla sua regolarità e sulla sua capacità di migliorare le performance. Vi comunico che non lo installeremo sulla Ferrari''.