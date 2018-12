Autore:

Simone Valtieri

ATTESA 2019 Con la stagione 2018 ormai conclusa. tutti i piloti in vacanza e tutti i team a lavoro sulle nuove auto, è iniziata la lunga attesa che ci porterà alle presentazioni di inizio febbraio, ai test di metà (18-21/02) e fine febbraio (26/02-01/03) a Barcellona, e poi, finalmente, all'inizio del campionato mondiale 2019 con il weekend inaugurale di Melbourne, in Australia, dal 15 al 17 marzo del prossimo anno. Tutti i movimenti di mercato dei team si sono già conclusi, per cui la lineup 2019 è completa e non resta dunque che attendere per capire quali saranno i binomi auto-pilota più competitivi del prossimo campionato.

LEWIS FAVORITO Chi prova a rispondere in anticipo a questa domanda sono, come di consueto, le grandi case di scommesse, con i bookmakers di ogni paese che pubblicano le loro quote. Basandoci sulle quotazioni di tre grosse case come Eurobet, Bwin e Snai, tutti sono concordi nel dire che il favorito numero 1 è sempre lui: Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes è dato a 1.85 da Eurobet, a 2.00 da Snai e a 1.83 da Bwin. Alle sue spalle il ferrarista Sebastian Vettel, dato a 4.00 sia da Eurobet che da Snai, e a 3.75 da Bwin.

SCOMMETTIAMO SUI GIOVANI Non può restare escluso dalla rosa dei favoriti anche il giovane Max Verstappen, ormai con una buona esperienza sulle spalle, nonché protagonista assoluto del finale della scorsa stagione. Tutto dipenderà da quanto sarà competitiva la sua nuova Red Bull motorizzata Honda, in ogni caso i Bookmakers gli assegnano dal 4.50 di Bwin al 6 di Eurobet, con la Snai nel mezzo a 5.00. E Charles Leclerc? Il titolo al debutto con la Ferrari è quotato a 7.50 dalla Snai, evidentemente più ottimista di Eurobet e Bwin che danno il monegasco a 11.00.

OUTSIDER Il monegasco Leclerc è quotato molto basso da Eurobet anche per quanto riguarda i risultati nelle singole gare. I bookmakers d'oltremanica pensano che possa conquistare già almeno 3 vittorie nel 2019 (1.83), 3 pole position (1.70) e almeno 11 podi (1.83). Sorprendono le quote alte di Valtteri Bottas, con il finlandese pagato 10 volte la quota dalla Snai, 16 da Eurobet e 17 da Bwin, mentre sarebbe un azzardo puntare sui Pierre Gasly, nuovo acquisto Red Bull (25, 33 e 34 nello stesso ordine), Daniel Ricciardo, dal 2019 in Renault (50, 66 e 81) e Kimi Raikkonen, tornato in Sauber (150, 251 e 501).

FERRARI VS MERCEDES Per quanto riguarda il mondiale costruttori, è quotato solo da Eurobet e Snai e la favorita resta la Mercedes, data a 1.60 dalla prima casa e a 1.65 dalla seconda. I bookmakers delle due aziende concordano invece sulla quota Ferrari, a 3.50, mentre la Red Bull è data a 4.50 da Snai e 5.00 da Eurobet. Tutti gli altri team quotati oltre i 251, a cominciare da Renault, Racing Point, Sauber e McLaren.