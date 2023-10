Lando Norris mette in vendita la sua 500 jolly del 1972

Se siete appassionati di auto classiche e avete un portafoglio abbastanza gonfio da poter investire nella compravendita di un iconico mezzo a quattro ruote per collezionismo - o perché volete fare i fighi andando a lavoro al volante di un gioiellino tutto italiano - allora puntate una sveglia per le 14 in punto del 26 ottobre, orario in cui inizierà l'asta per assicurarsi la Fiat 500 Jolly celeste messa in vendita dal pilota della McLaren di Formula 1, Lando Norris, sul sito specializzato Car&Classic. Il giovane britannico ha deciso di disfarsi di questa meraviglia dell'artigianato, datata 1972, forse perché la guida a sinistra nel Regno Unito gli risultava più complicata. Ad ogni modo, l'auto è in vendita e in eccellenti condizioni, e dunque a disposizione degli appassionati, con 36.539 km sul contachilometri.

VEDI ANCHE

CARATTERISTICHE Immatricolata in Italia, la Fiat 500 Jolly di Norris non è un originale, bensì una conversione di una 500 nel modello jolly, che fu progettato appositamente per i proprietari di grandi yacht e realizzato in pochissimi esemplari. L'auto viene comunque descritta come fedele all'oroginale nonché in perfette condizioni, ''quasi da showroom''. Le caratteristiche più simpatiche sono i sedili e il portagetti rivestiti in vimini, i tappeti color caramello disposti davanti a ogni seduta e la radio d'epoca con altoparlanti disposti in modo discreto. Il quadrante è quello iconico e rotondo della 500, mentre il telaio del tetto cromato presenta un leggere appannamento sul bordo anteriore. I pneumatici a parete bianca, inoltre, hanno il battistrada e i coprimozzi puliti e integri. Dal punto di vista tecnico, il cambio manuale a 4 marce è sincronizzato sui tre rapporti superiori, mentre la cilindrata di base è di 499 cc, ma il motore raffreddato ad aria risulta essere ''modificato''. Non se ne conoscono, però, i dettagli.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/10/2023